من ينظم دوري أبطال إفريقيا؟ الاتحاد الرواندي لـ في الجول: جاهزون ولكن

مع الاعتذار المتوقع للكاميرون عن عدم استضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا، عادت أسماء مثل تونس ورواندا والإمارات بجانب مصر والمغرب، لبورصة احتمالية استضافة المباريات.

FilGoal.com تواصل مع السكرتير العام للاتحاد الرواندي، ريجيس بوايزو، والذي قال: "لا نمانع استضافة المباريات وجاهزون لذلك تنظيميا".

وأضاف بوايزو: "إذا طلب مننا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ذلك الأمر، فنحن جاهزون، لكن علينا الحصول أولا على موافقة حكومية بسبب تفشي فيروس كورونا في قارة إفريقيا".

وأوضح "ملعب أماهورو في كيجالي كان مرشحا لاستضافة النهائي وأخطرنا كاف بجاهزيتنا، لكن الاختيار وقع على الكاميرون في النهاية".

وأتم "نحن مستعدون في أي وقت حال حصلنا على ضوء أخضر من الحكومة".

وخرجت الكاميرون من حسابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل استضافة المتبقي من مباريات النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا، وكشف FilGoal.com عن اقتراح مصري مقدم من هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لكاف بالتنسيق مع الحكومة المصرية باستضافة نصف نهائي ونهائي البطولة. ( اقرأ التفاصيل )

وقال مصدر من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "ندرس بالفعل التقدم بطلب رسمي لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال" .

قمتان مصريتان مغربيتان منتظران في نصف النهائي، في شهر سبتمبر (لم يُحدد كاف الموعد بالتحديد حتى الآن)، الأهلي ضد الوداد، والزمالك ضد الرجاء.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.

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