ألدرفيريلد: الحظ ساعدنا قليلا للانتصار على أرسنال

الأحد، 12 يوليه 2020 - 20:04

كتب : FilGoal

ألدرفيريلد - أرسنال - توتنام

اعترف توبي ألدرفيريلد مدافع توتنام الإنجليزي بمساعدة الحظ لفريقه، للانتصار على حساب أرسنال.

توتنام انتصر على أرسنال بثنائية مقابل هدف في دربي شمال لندن في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

مدافع توتنام خطف هدف الانتصار لفريقه في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. (طالع التفاصيل)

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وقال ألدرفيريلد: "هذا انتصار كبير بالنسبة لنا. كنا نرغب في الفوز باللقاء ونجحنا في ذلك".

وأضاف في تصريحاته عبر سكاي سبورتس عقب المباراة "أعتقد أن الحظ ساعدنا قليلا وجعلنا نخرج بالثلاث نقاط اليوم أمام أرسنال".

وأردف "أمام بورنموث، افتقدنا بعض الحظ في اللمسة الأخيرة، واليوم الحظ ساعدنا قليلا في جعل النتيجة 2-1".

وتابع "الأمور كانت صعبة للغاية بدون جمهور، كانت ستختلف في حالة حضور الجماهير، ولكننا في النهاية فعلنا كل شيء من أجل الانتصار".

رغم سيطرة أرسنال على معظم مجريات المباراة، ووصول نسبة الاستحواذ أحيانا لـ 82% لأرسنال، تفوقت خبرة جوزيه مورينيو على شباب ميكيل أرتيتا، وظل الاستثنائي دون أي خسارة من أرسنال على أرض أي فريق قام مورينيو بتدريبه.

ووصل توتنام للنقطة 52 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 50 في المركز التاسع.

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