الملعب التونسي لـ في الجول: طلبنا ضم لاعب إنبي

كشف جلال عيسى رئيس نادي الملعب التونسي عن وجود مفاوضات رسمية لضم أحمد يوسف لاعب وسط إنبي المعار لنادي مصر خلال الموسم الجاري.

أحمد يوسف النادي : نادي مصر إنبـي

وقال جلال عيسى لـ Filgoal.com"بعدما عقدنا توأمة مع نادي إنبي بدأنا مفاوضات رسمية مع النادي من أجل الحصول على اللاعب احمد يوسف سواء بطريقة البيع النهائي أو على سبيل الإعارة".

وأكمل "ننتظر خلال الوقت الجاري انتهاء الموسم الكروي في مصر وتونس من أجل إكمال المفاوضات مع نادي إنبي بشأن ضم اللاعب وسيكون هناك تعاون قوي بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وفي نفس السياق، علم Filgoal.com من مصدر مقرب من اللاعب بأن إنبي لا يمانع إعارة اللاعب للنادي التونسي ويشترط النادي البترولي الحصول على مبلغ 80 ألف دولار.

وشارك لاعب الارتكاز في 11 مباراة هذا الموسم وصنع هدفا.

وكان نادي الملعب التونسي أعلن صباح اليوم الأحد عن توقيعه على توأمه مع نادي إنبي للتعاون بين الناديين في الفترة المقبلة.

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