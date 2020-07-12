ليلة تريزيجيه.. هدفان يمنحان أستون فيلا بصيص أمل للنجاة وتاريخ جديد للمصريين

سجل محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا هدفين يتقدم بهما فريقه على كريستال بالاس في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه الذي سجل 3 أهداف في 30 ظهور بالدوري الإنجليزي، سجل مرتين على ملعب فيلا بارك اليوم الأحد، بداية عندما تابع كرة عرضية من ركلة حرة ليضعها بباطن القدم في الشباك في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استغل تريزيجيه ارتباك دفاع بالاس بعد ضغط كونور هوريهان، لينفرد ويضع هدفه الثاني في اللقاء، ليصبح لديه 5 أهداف في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه صار رابع مصري يسجل هدفين في مواجهة واحدة في الدوري الإنجليزي. أحمد حسام "ميدو" كان الأول حينما سجل مرتين في أول مشاركة له مع توتنام ضد بورتسموث في فبراير 2005.

عمرو زكي أيضا سجل مرتين في شباك هال سيتي، وليفربول، في موسمه مع ويجان.

الثالث بالتأكيد هو محمد صلاح هداف ليفربول لـ3 مواسم متتالية.

ولكن ربما أكثر ما سيهم تريزيجيه، هو منح فريقه نقاط المباراة التي ستصل به للنقطة 30 في المركز الـ18، على بعد 4 نقاط من واتفورد صاحب المركز الـ17 – مركز النجاة – قبل 3 جولات من النهاية.

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