المقاصة يعلن سلبية المسحة الثالثة ويحدد موعد العودة للتدريبات

جاءت نتيجة المسحة الثالثة للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتي خضع لها الجهاز الفني والإداري ولاعبو فريق مصر للمقاصة سلبية.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون يوم السبت، بقرار من إيهاب جلال مدرب الفريق.

وأوضح وليد هويدي مدير الكرة بالنادي على أن الجهاز الفني سيحدد خلال الأيام المقبلة برنامج المباريات الودية التي سيخوضها على هامش فترة الإعداد الحالية.

وتستعد أندية الدوري المصري الممتاز لاستئناف مسابقة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل.

ويحتل المقاصة المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بفارق 3 نقاط عن نادي مصر متذيل الترتيب.