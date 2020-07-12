فضل: مصر قادرة على استضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد، 12 يوليه 2020 - 14:07

كتب : أحمد الخولي

محمد فضل

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على قدرة مصر على استضافة نصف نهائي ونهائي دورى أبطال إفريقيا.

وخرجت الكاميرون من حسابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل استضافة المتبقي من مباريات النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا، وكشف FilGoal.com عن اقتراح مصري مقدم من هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لكاف بالتنسيق مع الحكومة المصرية باستضافة نصف نهائي ونهائي البطولة. ( اقرأ التفاصيل )

وقال فضل عبر إذاعة "راديو مصر": "مصر دولة كبيرة وجاهزة، وعلمنا بنية الكاميرون في الاعتذار عن عدم استضافة المباريات المتبقية".

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واستدرك "بالتأكيد نحن جاهزون لاستضافة المتبقي من دوري الأبطال".

وأتم "لكن لابد من موافقة الجهات السياسية، وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

قمتان مصريتان مغربيتان منتظران في نصف النهائي، في شهر سبتمبر (لم يُحدد كاف الموعد بالتحديد حتى الآن)، الأهلي ضد الوداد، والزمالك ضد الرجاء.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.

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