فابينيو: سنبذل قصارى جهدنا للوصول للـ100 نقطة

الأحد، 12 يوليه 2020 - 16:42

كتب : FilGoal

هدف فابينيو في كريستال بالاس

قال فابينيو لاعب وسط ليفربول إن فريقه لديه رغبة قوية في إنهاء الموسم بـ3 انتصارات متتالية والحصول على أكثر من 100 نقطة.

وصرح فابينيو في تصريحات لموقع ناديه: "عندما ندخل أي مباراة ندخلها للفوز فقط".

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويسعى لعبور حاجز الـ100 نقطة، إذ يملك 93 نقطة قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

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وأضاف "لا ننظر إلى اسم الخصم، بل نحاول أن نبذل قصارى جهدنا للانتصار".

وتابع الدولي البرازيلي "لذلك سندخل هذه المباريات الثلاثة الأخيرة للفوز فقط".

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال في ملعب الإمارات الجولة المقبلة يوم الأربعاء.

بعدها سيلعب زملاء محمد صلاح ضد تشيلسي في أنفيلد، قبل أن يخرجوا لملاقاة نيوكاسل يونايتد في الجولة الأخيرة.

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