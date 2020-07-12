سيد معوض يتحدث عن مستقبل هجوم منتخب مصر.. غياب صلاح ومشكلة صالح جمعة

تحدث سيد معوض المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر عن مستقبل هجوم الفراعنة تحت قيادة حسام البدري.

وقال معوض لقناة "أون تايم سبورتس 1": "كوكا عليه أن يركز على التسجيل مع منتخب مصر، ونحن علينا أن نلعب بالطريقة التي تساعد كوكا على النجاح وهو مع مصطفى محمد هداف كأس إفريقيا تحت 23 سنة من العناصر الجيدة".

وتابع "أحمد ياسر ريان أيضا من اللاعبين المهمين وكان سينضم لمعسكر مارس الملغي، ونريد النزول بمعدل أعمار اللاعبين في منتخب مصر".

وأوضح "شيكابالا ووليد سليمان لاعبان مهمان للغاية وصنعا تاريخا كبيرا في مصر، ولكن الطبيعي في كرة القدم هو قلة فرصك مع زيادة عمرك".

وانتقل معوض للحديث عن خط وسط الفراعنة، وقال: "عندما تعاملت مع طارق حامد في معسكرات المنتخب احترمته بشدة هو يتدرب بكل جيدة ويُنفذ المطلوب منه ولا يفتعل أي أزمة".

واستدرك "عبد الله السعيد أيضا من أهم اللاعبين خلال الفترة الأخيرة في مصر، هو لاعب مهم بكل تأكيد".

وأكمل "صالح جمعة من أفضل اللاعبين ولكن مشكلته في الاستمرارية، يستطيع بسهولة أن يصبح من أفضل اللاعبين في مصر، هو يستمع للنصائح ثم يتدرب بشكل جدي ولكن بمجرد مشاركته في أكثر من مباراة وشعوره بأنه يضمن تواجده في الملعب يبدأ التراجع من جديد".

معوض أضاف "عودة الدوري والمشاركات مهمة للغاية لمنتخب مصر بغض النظر عن استكمال الموسم أو بدء موسم جديد، الأهم بالنسبة لنا كمنتخب هو عودة الكرة وعودة مشاركة اللاعبين".

وأوضح "أهم ما يٌميز حسام البدري هو تنفيذ قناعاته وعدم الاستماع لأي أصوات من الخارج، لكن خافيير أجيري استعان ببعض اللاعبين غير المقتنع بهم في أمم إفريقيا 2019".

وأتم "ضيق الوقت وغياب محمد صلاح كانا من أسباب التعثر في بداية المشوار أمام كينيا وجزر القمر، فصلاح الآن واحد من أفضل لاعبي العالم ولا أتذكر أنه غاب عن منتخب مصر لمباراتين متتاليتين منذ 2014".

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