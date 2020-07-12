عبد الحفيظ: الاجتماعات مستمرة مع فايلر للترتيب للمرحلة المقبلة

الأحد، 12 يوليه 2020 - 11:34

كتب : FilGoal

فايلر وسيد عبد الحفيظ - مران الأهلي بالإمارات

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن اجتماعات الجهاز الفني مستمرة للترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد استئناف النشاط الكروي.

وصرح عبد الحفيظ عبر الموقع الرسمي للنادي: "الاجتماعات مستمرة مع فايلر مدرب الفريق للترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بجانب مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال".

وأضاف "هناك ترتيبات خاصة بالمرحلة المقبلة نتطلع للاطمئنان عليها عبر الجلسات اليومية التي بدأت منذ عودة المدرب السويسري من إجازته الأخيرة".

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وواصل "مواجهة سموحة الودية يوم 23 يوليو ستكون فرصة جيدة لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري، الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من تلك الودية التي ستتم وسط إجراءات احترازية مشددة".

وأتم "هناك ترتيبات مستمرة لبحث استكمال فترة الإعداد بشكل جيد جدا، استعدادا للمرحلة المقبلة".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق استئناف مسابقة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل.

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