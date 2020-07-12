فايلر يحدد جدول تدريبات الأهلي للأسبوع الجاري.. ويطمئن على حالة المصابين

حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ريني فايلر جدول تدريبات الفريق للأسبوع الجاري، إذ تقرر خوضه مران الأحد والإثنين والثلاثاء في الخامسة والنصف مساء، على أن يعود الفريق للمران في الثامنة والنصف صباح الأربعاء ثم الخامسة والنصف مساء الخميس.

وقاد فايلر مران الأهلي يوم السبت عقب عودته من سويسرا مساء الإثنين، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية، للاطمئنان على أسرته، إذ سافر رفقة توماس بينكيل مخطط الأحمال قبل أن يقود الثنائي مران السبت.

وجاءت مسحة الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التي خضع لها الثنائي سلبية يوم الأربعاء الماضي.

وحدد الجهاز الفني للنادي الأهلي يوم 23 يوليو الجاري موعدا لمواجهة سموحة وديا على ملعب التتش في الجزيرة.

وتسلم فايلر تقريرا طبيا شاملا عن حالة اللاعبين المصابين وذلك للاطمئنان على برامجهم التدريبية.

وحرص المدرب السويسري على الوقوف على كافة التطورات الخاصة ببرامج تأهيل سعد سمير وكريم وليد "نيدفيد" اللذين قطعا شوطا كبيرا في تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة في وتر أكيليس وغضروف الركبة على الترتيب.

واطمأن فايلر كذلك على جاهزية حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الذي انتظم في التدريبات الجماعية مؤخرا بعد تعافيه من الإصابة في غضروف الركبة، وأيضا محمد محمود الذي يعود بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال هذه الفترة.

وعقد فايلر جلسة مع بينكيل مدرب الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج البدنية التي يخضع لها اللاعبون في فترة الإعداد الحالية.

واطمئن المدرب السويسري على سير الأمور على ما يرام، خاصة بعدما أشاد ديفيد سيزا المدرب العام للفريق بشأن المستوى البدني الذي ظهروا عليه خلال الفترة الماضية التي قاد خلالها التدريبات أثناء وجود فايلر وبينكيل في سويسرا.

وناقش فايلر مع مساعده كافة الوحدات البدنية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها هذا الأسبوع، بعدما تم وضع مواعيد للتدريبات لمدة 5 أيام قادمة.

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