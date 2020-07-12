هل يحتفل ريال مدريد بالتتويج بالليجا يوم الخميس

يحتاج ريال مدريد 5 نقاط فقط للتتويج رسميا بلقب الليجا الـ34 في تاريخه بغض النظر عن نتائج منافسه المباشر برشلونة.

ويتبقى 3 جولات من عمر المسابقة، مع تصدر ريال مدريد جدول الليجا برصيد 80 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الذي لعب مباراة أكثر.

ويضمن ريال مدريد التتويج بالليجا رسميا مع وصوله لـ85 نقطة وهو أكبر عدد نقاط يستطيع برشلونة الوصول له مع تبقي مباراتين فقط للفريق الكتالوني، وتفوق الميرنجي في المواجهات المباشرة.

ويمتلك ريال مدريد أكثر من سيناريو للتتويج رسميا بالليجا بعد غياب موسمين عن خزائن النادي، بالتأكيد أجملها إذا حقق الفوز في المباراتين المقبلتين ضد غرناطة وفياريال.

ويلعب ريال مدريد ضد مضيفه غرناطة غدا الاثنين، قبل استضافة فياريال يوم الخميس على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وفوز ريال مدريد في المباراتين يعني وصوله لـ86 نقطة وتتويجه رسميا بالليجا واحتفاله بها على ملعبه بعد مباراة فياريال بغض النظر عن نتيجة مباراة برشلونة المقبلة ضد أوساسونا.

كما يمنح تعثر برشلونة بالتعادل أو الخسارة من أوساسونا لقب الليجا رسميا لريال مدريد في حال فوزه في المباراة المقبلة على غرناطة، وبغض النظر عن نتيجة مواجهة فياريال.

السيناريو الثاني لتتويج ريال مدريد هو التعادل في أي من المباراتين المقبلتين أو كلاهما حتى لو فاز برشلونة على أوساسونا، لكن في هذه الحالة يحتاج للفوز في المباراة الثالثة وسيتأخر التتويج بالليجا إلى الجولة الأخيرة عندما يواجه مضيفه ليجانيس.

ويلعب برشلونة في الجولة الأخيرة ضد مضيفه ديبورتيفو ألافيش.

ويمتلك ريال مدريد رفاهية خسارة مباراة في الثلاث جولات المتبقية، بشرط فوزه في المباراتين الأخرتين.

ويرفض برشلونة الاستسلام في سباق الليجا ورفع رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني بعد الفوز أمس السبت على ريال بلد الوليد 1-0.

ليبقي ليونيل ميسي وزملائه على آمالهم الضئيلة في الفوز بالدوري الإسباني في سيناريو لو حدث فلن يكون له سابقة.

برشلونة ابتعد عن ريال مدريد بـ4 نقاط قبل 3 جولات على النهاية، ولم يحدث من قبل أن فاز أي فريق بلقب الدوري الإسباني بعد ابتعاده عن المتصدر بهذا القدر من النقاط في هذه المرحلة من المسابقة .

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