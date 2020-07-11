رئيس إنبي لـ في الجول: الأهلي لم يطلب أسامة جلال.. والحديث بشأنه كان الموسم الماضي

السبت، 11 يوليه 2020 - 22:00

كتب : أحمد شاكر

أسامة جلال - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

كشف زكريا السيد رئيس نادي إنبي حقيقة العروض المقدمة لناديه بشأن أسامة جلال مدافع الفريق البترولي.

وارتبط اسم أسامة جلال بالانتقال للأهلي في الفترة الماضية خاصة بعد تألقه مع منتخب مصر تحت 23 سنة في بطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

وقال زكريا السيد لـFilGoal.com: "لم يحدث على الإطلاق أن تلقينا عرضا من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي لضم اللاعب".

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وأضاف "كذلك لم يتحدث معنا أي من وكلاء اللاعبين بشأن احتراف أسامة جلال في النادي البرتغالي".

وانتقل لتوضيح حقيقة عرض الأهلي لضم جلال قائلا: "قبل بداية الموسم الجاري تحدث معنا الأهلي بشكل ودي لمعرفة إمكانية ضم جلال، لكن الوقت لم يكن مناسبا واعتذرنا وتمسكنا باللاعب بسبب نتائج الفريق في الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته "مؤخرا كان لنا أكثر من حديث بيننا وبين الأهلي بشأن عودة الدوري وكرة القدم المصرية، ولكن لم نتطرق نهائيا للحديث عن أسامة جلال".

ولعب أسامة جلال البالغ من العمر 22 عاما مع إنبي في الموسم الجاري 12 مباراة، ويعد أحد العناصر الأساسية لمنتخب مصر الأولمبي.

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