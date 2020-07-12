من أجل السباق للعب في أوروبا.. ولفرهامبتون يسحق إيفرتون بثلاثية

الأحد، 12 يوليه 2020 - 15:14

كتب : FilGoal

أداما تراوري - راؤول خيمينيز - ولفرهامبتون

فاز فريق ولفرهامبتون بنتيجة 3-0 أمام ضيفه إيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

سجل أهداف الذئاب كل من راؤول خيمينز في الدقيقة 45 ولياندر ديندونكر في الدقيقة 46 وديوجو جوتا في الدقيقة 74.

لم يدخر ولفرهامبتون جهدا منذ بداية المباراة واستحوذ على الكرة وفرض أسلوبه على إيفرتون، ووصلت نسبة استحواذه بعد خمس دقائق إلى 68%.

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وتسبب لوكا ديني مدافع إيفرتون في ركلة جزاء بعد تدخله على دانييل بودينس لاعب ولفرهامبتون في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول ليسكنها خيمينز الشباك بنجاح.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 46 سجل لياندر ديندونكر الهدف الثاني برأسية ممتازة بعد ركلة ثابتة نفذها بيدرو نيتو.

وأظهر ديوجو جوتا مهارة رائعة وسجل هدفا جميلا في الدقيقة 74 بعدما وصلته تمريرة طولية من ديوجو جوتا.

ورفع هذا الانتصار من رصيد ولفرهامبتون إلى 55 نقطة في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس والذي يواجه ساوثامبتون في نفس الجولة.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 45 نقطة في المركز الـ11.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لولفرهامبتون بعد خسارتين متتاليتين في الدوري.

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