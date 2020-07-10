رسميا - غيلان الشعلالي يعود إلى الترجي

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 20:39

كتب : FilGoal

غيلان الشعلالي - تونس - أنجولا

أعلن نادي الترجي التونسي عودة غيلان الشعلالي مجددا لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم.

الترجي واصل صفقاته واستعاد متوسط ميدانه في صفقة انتقال حر، بعدما غادر إلى مالاتيا سبور التركي مطلع الموسم الجاري.

وأصبح الشعلالي (26 عاما) ثاني صفقات الفريق للموسم الجديد بعد ضم حمدي النقاز (طالع التفاصيل).

أخبار متعلقة
النقاز: أسعى للتتويج بدوري الأبطال اللقب الذي ينقصني.. مفاوضات الترجي كانت سهلة محامي النقاز: انضم لـ الترجي في 10 دقائق.. وسنغلق ملف الزمالك في نهاية 2020 تقرير تونسي: بعد الاتفاق مع النقاز.. المباركي يرحل عن الترجي والدوري المصري وجهته المقبلة رسميا – النقاز ينضم لـ الترجي

تقارير تونسية سبق لها أن ربطت اسمه الدولي التونسي بارتداء قميص الزمالك بعدما فسخ تعاقده مع ناديه التركي.

وخاض التونسي 16 مباراة الموسم الجاري مع فريقه التركي قبل الرحيل.

ووفقا لتقارير تونسية فأن انضمامه سيكون تعزيزا قويا تحسبا لرحيل محمد علي بن رمضان الذي يفضل خوض تجربة احترافية في فرنسا.

وتُوج الشعلالي بـ 8 ألقاب بقميص فريق الدم والذهب أهمها لقبي دوري أبطال إفريقيا 2018 و2019.

اقرأ أيضا:

كلوب: أرقام صلاح مجنونة

خطوات الأهلي للرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"

موعد وصول المثلولي للزمالك

جمعية عمومية غير عادية في الزمالك

الأهلي يقترب من تجديد عقد مهاجمه

غيلان الشعلالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مشادة في الدرجة الثانية الإيطالية تنتهي بنقل لاعب للمستشفى 9 دقيقة | أوروبا
وجيه أحمد يرد على "اقتراح مورينيو" بخصوص الحكام 33 دقيقة | أوروبا
فاران: ضوضاء تقنية الفيديو لا تؤثر على ريال مدريد 36 دقيقة | أوروبا
اتحاد جدة يكشف موقفه من ضم عاشور وتريزيجيه وحجازي 44 دقيقة | مصر
زكي عبد الفتاح: الأهلي لم يتفاوض مع برادلي عند سفر فايلر.. وهذا ما حدث مع إبراهيموفيتش 54 دقيقة | الدوري المصري
زكي عبد الفتاح: أحمد الشناوي كان يستطيع أن يكون صلاح الحراس.. ومحمد ليس مميزا ولكنه أفضل المتاحين ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة يُجيب.. هل عُرض على مصر استضافة نهائي إفريقيا إذا جمع بين الأهلي والزمالك ساعة | إفريقيا
ريال مدريد يحطم آمال سيتيين ويحيط ذراعه حول لقب الليجا في مباراة من حكمين ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك