رسميا - غيلان الشعلالي يعود إلى الترجي

أعلن نادي الترجي التونسي عودة غيلان الشعلالي مجددا لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم.

غيلان الشعلالي النادي : الترجي الترجي

الترجي واصل صفقاته واستعاد متوسط ميدانه في صفقة انتقال حر، بعدما غادر إلى مالاتيا سبور التركي مطلع الموسم الجاري.

وأصبح الشعلالي (26 عاما) ثاني صفقات الفريق للموسم الجديد بعد ضم حمدي النقاز (طالع التفاصيل).

تقارير تونسية سبق لها أن ربطت اسمه الدولي التونسي بارتداء قميص الزمالك بعدما فسخ تعاقده مع ناديه التركي.

وخاض التونسي 16 مباراة الموسم الجاري مع فريقه التركي قبل الرحيل.

ووفقا لتقارير تونسية فأن انضمامه سيكون تعزيزا قويا تحسبا لرحيل محمد علي بن رمضان الذي يفضل خوض تجربة احترافية في فرنسا.

وتُوج الشعلالي بـ 8 ألقاب بقميص فريق الدم والذهب أهمها لقبي دوري أبطال إفريقيا 2018 و2019.

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