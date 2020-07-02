رسميا – النقاز ينضم لـ الترجي

أعلن أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز انتقال موكله رسميا اليوم الخميس إلى الترجي التونسي ذلك قبل أن يعلن النادي الملقب بالدم والذهب عن ضم الظهير الأيسر بدقائق.

وأشار بيان محامي النقاز والترجي أن اللاعب وقع على عقد يربطه بالنادي لثلاث سنوات.

ونشر الترجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للنقاز وهو يرتدي قميص الفريق رفقة حمدي المدرب رئيس النادي.

ورحل النقاز عن الزمالك بعدما فسخ تعاقده من جانب واحد وقام بشكوى النادي الأبيض لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وانتقل النقاز لنادي سودوفا الليتواني ولم يشارك معه سوى في مباراة وحيدة قبل الرحيل عنه.

وسبق للنقاز اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

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