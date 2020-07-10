مؤتمر جوارديولا: سيطيح بنا ملوك دوري الأبطال لو فكرنا في ربع النهائي

حذر بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، من خطورة ريال مدريد منافسه في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي تغلب على نظيره ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب سانتياجو برنابيو بذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل عدة أشهر، إلا أن هذا الانتصار لم يمنع بيب من التفكير في صعوبة مباراة الإياب على ملعب الاتحاد.

وقال بيب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برايتون في الدوري الإنجليزي تعليقا على قرعة دوري أبطال أوروبا التي أوقعته في طريق يوفنتوس أو ليون: "علينا التفكير في ريال مدريد أولا، لو فكرنا في الدور المقبل، فإن ملوك البطولة سيطيحون بنا".

وعن الأنباء التي تداولت بشأن رغبة الاتحاد الأوروبي في إقامة الإياب بمدينة لشبونة، علّق: "لماذا كان سيتوجب علينا اللعب في مكان آخر؟ الذهاب أقيم في مدريد، والإياب سيقام في ملعبنا، الأمر لا يتعلق بالأسبقية، بل إنه وضع طبيعي، عندما تلعب مباراة خروج مغلوب من ذهاب وإياب، فواحدة تكون على ملعبك والأخرى تكون خارجه".

كما وجّه انتقادا ضمنيا إلى تقنية الفيديو: "أعتقد أن استخدام تقنية الفيديو سيتحسن الموسم المقبل، لكن عليكم أن تسألوا الأشخاص المعنيين، أنا لست مختصا، عليكم أن تسألوهم عن رأيهم في أول موسم بتقنية الفيديو، لا أدري إن كانوا سيعترفون بالحقيقة أم لا، لكن عليكم أن تسألوهم".

ومن المنتظر أن تعلن المحكمة الرياضية عن قرارها بشأن حرمان مانشستر سيتي من اللعب في المسابقات الأوروبية يوم الإثنين المقبل.

عن ذلك قال بيب: "ليس لدي أي شك في تواجدنا بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن رأيت الحجج التي قدمها النادي، سيكون علينا الانتظار".

كما تحوّل للحديث عن فريقه: "أرى أن الفريق جيد على المستوى البدني، عانوا من بعض المشاكل بعد أول مباراتين أو ثلاثة مثلما حدث مع ميندي الذي لم يكن يشعر بالارتياح واضطررنا إلى إراحته. علينا أن نحاول القيام بالمداورة، خصوصا من أجل مباراتي أرسنال وريال مدريد، نريد الوصول إليهما في أفضل حال".

وعند سؤاله عن رأيه في إقامة بقية منافسات دوري أبطال أوروبا في البرتغال، أجاب: "سأدعوكم إلى مؤتمر صحفي في المستقبل لمناقشة مثل هذه الأسئلة بعد مواجهة ريال مدريد، لا يمكنني الإجابة عن ذلك لأني لم أتأهل بعد. في هذا النادي ليس هناك من شخص يعرف ريال مدريد جيدا أكثر مني، شاهدت القُرعة، لكن كل ما يدور في عقلي هو مباراة برايتون".

وأشاد بـ رياض محرز الذي انضم للفريق قبل عامين قادما من ليستر سيتي: "محرز لاعب رائع وفتى مذهل يمكنه دائما خلق شيئا مميزا بتمريراته الحاسمة وأهدافه، نحن سعداء بامتلاكه، نأمل أن يساعدنا عندما يشارك وعندما لا يشارك، أتمنى أن أساعده على التحسن في هذا الصدد".

وأخيرا أكد على ابتعاد سيرخيو أجويرو عن مباراة ريال مدريد للإصابة: "أجويرو لن يلحق بمباراة ريال مدريد".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة.

اختر تشكيل مانشستر سيتي المثالي في غياب أجويرو

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