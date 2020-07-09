مؤتمر ناري - مورينيو: تفاجأت من رغبة بورنموث في عدم الفوز.. والعالم بأكمله يعلم ما نستحق

لم ينتصر داخل الملعب، بل لم يسدد فريقه أي كرة على مرمى بورنموث، لكنه وكالمعتاد انتصر خارج الملعب وخرج بتصريحات نارية. هنا نتحدث عن جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام.

توتنام تعادل بلا أهداف أمام بورنموث على ملعب الأخير في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال مورينيو: "الأداء لم يكن جيدا بالقدر الكافي، ولكنه كان جيدا للانتصار".

وأوضح في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "لا أقول إننا ظهرنا بأداء قوي، لا أقول إننا ظهرنا بأداء حاد، ولكنني أقول إن أدائنا كان يكفي لتحقيق الانتصار".

وأضاف "تفاجأت من طريقة لعب بورنموث. ما أتذكره عن بورنموث في الدوري الإنجليزي، لا يجعلني أتذكر هذا الأسلوب في اللعب، وفي النهاية حققوا النقطة التي أرادوها".

وتابع "كانت مباراة سهلة للغاية من الجانب الدفاعي لنا، ولكننا لم نظهر بشكل حاد في الجانب الهجومي. أجريت بعض التعديلات لاعتقادي بأن ذلك سيساعدنا، ولكن في النهاية لم ننجح في التسجيل".

وأكمل حديثه قائلا: " كل التهاني لـ بورنموث. تفاجأت من رغبتهم في عدم الانتصار ولعب الفريق فقط للحصول على نقطة. هم في معركة الهبوط وهي أسوأ معركة عاطفية على الإطلاق لأنها تؤثر على مستقبل الجميع".

وهاجم مورينيو قرار حكم المباراة بعدم احتساب ركلة جزاء لـ هاري كين، كانت ستقلب الأمور تماما، على حد رأي جوزيه.

وأشار مورينيو "لا أقول إن نسبة نجاح هاري كين في ركلات الجزاء 100% ولكن نسبته مرتفعة جدا جدا، الطبيعي في أول 5 دقائق كانت ستكون النتيجة 1-0 لنا وهذا سيُغير المباراة تماما".

واستكمل "مثل ما حدث في لقاء شيفيلد (انتهى بخسارة توتنام 3-1)، أفضل لاعب في المباراة لم يكن أي لاعب في الملعب. ولكن أمام شيفيلد أقدر على لوم نفسي ولوم لاعبي فريقي، ولكن اليوم لن أقدر على فعل ذلك".

حديث مورينيو عن أحقية فريقه في الحصول على ركلة جزاء، جعل أحد الصحفيين يسأل مدرب توتنام (هل شاهدت اللقطة من جديد وتأكدت أن فريقك يستحق ركلة جزاء؟) ليُجيب: "هل تعتقد أنها ليست ركلة جزاء؟ لا مشكلة هذا رأيك ولديك الميكروفون".

واستكمل "ما أقوله ليس رأيي أنا فقط، بل رأي العالم بأكمله. العالم بأكمله يعلم أننا نستحق ركلة جزاء، وعندما أقول العالم بأكمله، فأنا أقصد العالم بأكمله. نعم، العالم بأكمله".

ليرد الصحفي على مورينيو بسؤال جديد، قائلا (إذا لماذا لم تُحتسب؟) ليُجيب الاستثنائي "لا أعرف لا أعرف".

بعدها حدثت مشكلة تقنية في الصوت خلال المؤتمر، نظرا لإقامة المؤتمر عن بُعد بعدم تواجد الصحفيين داخل القاعة، وبعد لحظات من تلك المشكلة وجه أحد الصحفيين استفسارا لـ مورينيو، (هل تسمعني الآن بشكل جيد؟) ليرد جوزيه: "لا" قبل أن يترك المؤتمر ويرحل.

وفشل توتنام في تسديد أي كرة على مرمى بورنموث، رغم امتداد اللقاء للدقيقة 102 بعد احتساب الحكم 12 دقيقة كوقت بدلا من ضائع، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة هذا الموسم.

آخر فريق فشل في تسديد أي كرة على مرمى بورنموث، كان ميدلزبره عام 2015، والآن تفشل كتيبة مورينيو في التسديد.

التعادل عطل توتنام في سباق الحصول على مركز أوروبي، وكذلك لا يفيد بورنموث الذي يسعى للهروب من الهبوط.

ووصل توتنام للنقطة 49 في المركز التاسع بالتساوي مع العاشر بيرنلي، بينما بقى بورنموث في المركز الـ 18 برصيد 28 نقطة.

ولم يعرف بورنموث صاحب الـ 20 هزيمة في الدوري حتى الآن، طعم التعادل في آخر 5 مباريات، قبل مواجهة توتنام.

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