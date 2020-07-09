فان دير فارت يسخر من ماجواير: يضحك على الجميع

الخميس، 09 يوليه 2020 - 19:03

كتب : FilGoal

ماجواير - باتشواي - تشيلسي - مانشستر يونايتد

سخر الهولندي رافائيل فان دير فارت لاعب توتنام وريال مدريد السابق من هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد وأغلى مدافع في التاريخ.

لاعب الوسط الهولندي تحدث لإذاعة "Ziggo" الهولندية قائلا: "اعتقد أن ماجواير يعود لمنزله يوميا ويخبر زوجته: لقد أخفقت لكنني أجني مالا جيدا، أنهم يؤمنون أنني جيد. اعتقد ذلك حقا أنه يضحك على الجميع".

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يسخر فيها دير فارت من الإنجليزي إذ تحدث عن مستواه عقب التعادل 1-1 مع ليفربول وقال إنه لا يستحق أن يصبح لاعبا محترفا.

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وقال فان دير فارت "إذا كان يستحق هذا الكم من الأموال، فأن فان دايك يساوي 300 مليون جنيه إسترليني".

وتابع "إذا ذهبت للعب مع بعض الهواة يوم الأحد ظهرا، أستطيع بسهولة إيجاد 3 يستطيعون القيام بما يقدمه ماجواير في الملعب، أنا أعني ذلك حقا".

ويرى فان دير فارت أنه على يونايتد أن يتعاقد مع الهولندي ناثان أكي من بورنموث لتعزيز دفاعه.

والتقطت الكاميرات في وقت سابق أولي جونار سولشاير يتحدث مع أكي عقب لقاء الفريقين والذي انتهى بفوز الشياطين الحمر 5-2.

فان دير فارت واصل "من الرائع أنه لا يوجد جماهير أو موسيقى بعد اللقاء، لذلك ستسمع ما يقال، انتقال؟ آمل ذلك، اعتقد أن أكي يقدم أداءً جيدا؟ لما لا ينتقل".

ونفى سولشاير سابقا نيته في ضم مدافع الصيف الجاري قائلا: "لدينا 7 مدافعين، لذلك لا أعلم من أن يأتي الحديث، نحن بخير".

ماجواير سبق وأن انتقده أيضا روي كين قائد الشياطين الحمر سابقا بعد خطأه في مباراة توتنام (طالع التفاصيل).

وخاض الدولي الإنجليزي الموسم الجاري 46 مباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها بجميع المسابقات وخرج الفريق بشباك نظيفة في 18 مباراة أثناء مشاركته.

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هاري ماجواير رافائيل فان دير فارت مانشستر يونايتد
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