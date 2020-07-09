5 قرارات من يويفا لـ دوري الأبطال والدوري الأوروبي.. موقف ملاعب مباريات دور الـ 16

أصدرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "يويفا" عدة قرارات قبل قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المقرر إقامتها غدا.

دوري الأبطال والدوري الأوروبي توقفا في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا ومن المنتظر أن يشهد شهر أغسطس المقبل المراحل النهائية من البطولتين.

فرق تأهلت وأخرى تنتظر.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

وجاء القرارات كالآتي:

-تماشيا مع مبدأ الإنصاف فأن مباريات دور الـ 16 التي أقيمت منها مباريات الذهاب، ستقام مباريات الإياب الخاصة بها على أرض الفريق المستضيف.

وهو ما يعني أن مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي التي أقيمت منها مواجهات الذهاب ستُجرى لها مباريات الإياب أيضا.

مثال: في دوري أبطال أوروبا سيلعب يوفنتوس الإياب على أرضه بعدما لعب أمام ليون في فرنسا في الذهاب وكذلك في باقي المباريات في الدوري الأوروبي.

-تقام مباراتي إنتر ميلان ضد خيتافي وإشبيلية ضد روما في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي من مباراة واحدة على أرض محايدة في ألمانيا.

باقي مباريات الدوري الأوروبي أقيمت منها مواجهة الذهاب قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.

-تأجيل قرار إقامة المباريات بجماهير وستكون خلف أبواب مغلقة من أجل حماية صحة المشاركين في المباريات وكذلك الجماهير وتوفير بيئة أكثر أمانا للمباريات.

-المباريات المتبقية من دوري الأبطال ستقام في البرتغال والدوري الأوروبي في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا للسيدات في إسبانيا وسيتم اتخاذ نفس التدابير لمباريات دوري أبطال أوروبا للشباب.

-تغيير نظام الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي موسم 2020-2021 وستقام من مباراة واحدة وليست ذهاب وإياب.

-سيكون إلزاميا لجميع الأندية والاتحادات الوطنية وكذلك اللاعبين والمسؤولين والموظفين والمقاولين الامتثال للبروتوكول الطبي وأي إرشادات ذات صلة كشرط للمشاركة في أي منافسات قادمة من الاتحاد الأوروبي.

-تأجيل تنفيذ قرار استخدام تقنية الفيديو بدءا من دور المجموعات للدوري الأوروبي 2020-21 إلى موسم 2021-2022.

-تقنية الفيديو ستعمل في مباريات دور الـ 16 للدوري الأوروبي الموسم الجاري.

video:1

اقرأ أيضا

الزمالك يستأنف تدريباته

تعرف على وضع صلاح بين أقرانه بعد 34 جولة

لاعب الترجي يقترب من الدوري المصري

لماذا لم يسافر قائد الزمالك مع الفريق إلى برج العرب؟

"هذا صلاح الذي أعرفه"