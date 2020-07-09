بلا تسديدة واحدة على صاحب الـ 20 خسارة.. توتنام يعجز أمام بورنموث

الخميس، 09 يوليه 2020 - 21:25

كتب : FilGoal

مورينيو - توتنام

عجز فريق توتنام الإنجليزي عن كسر صمود بورنموث، بل وكان على أعتاب الخسارة لولا تدخل تقنية الفيديو.

توتنام تعادل بلا أهداف أمام بورنموث على ملعب الأخير في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

فريق جوزيه مورينيو لم يفشل فقط في هز شباك بورنموث، بل لم يسدد أي كرة على المرمى من الأساس.

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وفشل توتنام في تسديد أي كرة على مرمى بورنموث، رغم امتداد اللقاء للدقيقة 102 بعد احتساب الحكم 12 دقيقة كوقت بدلا من ضائع، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة هذا الموسم.

آخر فريق فشل في تسديد أي كرة على مرمى بورنموث، كان ميدلزبره عام 2015، والآن تفشل كتيبة مورينيو في التسديد.

وكاد بورنموث أن يخطف الثلاث نقاط في اللحظات الأخيرة، بعدما سجل جواشوا كينج هدفا في اللحظات الأخيرة، قبل أن يتم إلغاء الهدف بسبب لمسة يد.

التعادل عطل توتنام في سباق الحصول على مركز أوروبي، وكذلك لا يفيد بورنموث الذي يسعى للهروب من الهبوط.

ووصل توتنام للنقطة 49 في المركز التاسع بالتساوي مع العاشر بيرنلي، بينما بقى بورنموث في المركز الـ 18 برصيد 28 نقطة.

ولم يعرف بورنموث صاحب الـ 20 هزيمة في الدوري حتى الآن، طعم التعادل في آخر 5 مباريات، قبل مواجهة توتنام.

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