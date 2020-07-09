أمير توفيق: طاهر تنازل عن 3 ملايين جنيه لتحقيق رغبته باللعب لـ الأهلي
الخميس، 09 يوليه 2020 - 19:37
كتب : حسام نور الدين
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي تفاصيل توقيع طاهر محمد طاهر على عقد انضمامه لـ الأهلي بشكل رسمي.
طاهر محمد طاهر
النادي : المقاولون العرب
وأعلن الأهلي بشكل رسمي اليوم الخميس تعاقده مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب لمدة 5 سنوات. (طالع التفاصيل)
وقال أمير توفيق: "طاهر تنازل عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته المالية التي سوف يحصل عليها من الأهلي لـ المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب لـ الأهلي".
وأضاف في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي "هذا الأمر يُحسب لـ طاهر ويوضح سعادته بارتداء قميص الأهلي".
وتابع "العلاقات الوطيدة مع المقاولون العرب كان لها الدور الكبير في إتمام الصفقة".
وأكمل حديثه قائلا: "خاصة بعد اللقاءات الطيبة التي جرت بين محمود الخطيب رئيس النادي، ومحسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، والتي جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور".
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