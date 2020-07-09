أمير توفيق: طاهر تنازل عن 3 ملايين جنيه لتحقيق رغبته باللعب لـ الأهلي

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي تفاصيل توقيع طاهر محمد طاهر على عقد انضمامه لـ الأهلي بشكل رسمي.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي اليوم الخميس تعاقده مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب لمدة 5 سنوات. (طالع التفاصيل)

وقال أمير توفيق: "طاهر تنازل عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته المالية التي سوف يحصل عليها من الأهلي لـ المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب لـ الأهلي".

وأضاف في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي "هذا الأمر يُحسب لـ طاهر ويوضح سعادته بارتداء قميص الأهلي".

وتابع "العلاقات الوطيدة مع المقاولون العرب كان لها الدور الكبير في إتمام الصفقة".

وأكمل حديثه قائلا: "خاصة بعد اللقاءات الطيبة التي جرت بين محمود الخطيب رئيس النادي، ومحسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، والتي جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور".

اقرأ أيضا

الزمالك يستأنف تدريباته

تعرف على وضع صلاح بين أقرانه بعد 34 جولة

لاعب الترجي يقترب من الدوري المصري

لماذا لم يسافر قائد الزمالك مع الفريق إلى برج العرب؟

"هذا صلاح الذي أعرفه"