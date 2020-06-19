روي كين يهاجم دي خيا: أكثر حارس مُبالغ فيه

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 22:55

كتب : FilGoal

دي خيا - مانشستر يونايتد - واتفورد

شن روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق هجوما لاذعا على هاري ماجواير وديفيد دي خيا بسبب قبول الفريق لهدف في الشوط الأول أمام توتنام.

وتقدم الفريق اللندني بهدف دون مقابل في الشوط الأول عن طريق الهولندي ستيفن بيرجفاين.

الهولندي استغل سرعته وانسل من جانب المدافع الأغلى في العالم ومن ثم سدد كرة فشل دي خيا في التعامل معاها وسكنت شباكه في الدقيقة 27.

أخبار متعلقة
مؤتمر مورينيو: هاري كين سيبدأ ضد يونايتد.. وكل شيء اختلف في كرة القدم بالنسبة لي تقرير: يونايتد يفكر في إيموبيلي إصابة مؤكدة وفزع في أولد ترافورد قبل ودية يونايتد وستوك هامان: إن كان على هافيرتز الاختيار بين يونايتد وتشيلسي فعليه الانضمام لكتيبة لامبارد

روي كين محلل شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزي قال بين شوطي اللقاء: "أنا مستاء مما حدث. ماجواير؟ دي خيا؟ لابد أن يشعروا بالخجل".

وتابع مهاجما "أنه إنقاذ عادي، سأتبادل اللكمات مع دي خيا بين الشوطين، هو أكثر حارس مُبالغ فيه منذ وقت طويل".

وأكمل "إنه حارس دولي، أنا مذهول، لابد من حدوث شيء بين الشوطين، أجرى تغييرات عليك أن تُظهر شخصيتك في المباراة".

وأتم "لن أسمح لهما بالرحيل في الحافلة بعد نهاية المباراة، فليعد كلاهما لـ مانشستر بسيارة أجرة".

وتعد تلك المباراة الأولى لكلا الفريقين عقب أكثر من 100 يوم من التوقف الرياضي بسبب فيروس كورونا.

فوز الديوك يشعل الصراع أكثر مع تشيلسي ويونايتد على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

طالع أيضا

الزمالك يتمم اتفاقه مع صفقته الأجنبية الأولى

كل ما تريد معرفته عن صفقة الزمالك الجديدة

كيف سحق ريال مدريد خفافيش فالنسيا

تحقيق في الجول - سيدات اليد وحلم تمثيل مصر

سموحة يستنكر مطالبة أندية بإلغاء الدوري

مانشستر يونايتد توتنام روي كين دي خيا ماجواير
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر سيتيين: ريال مدريد لن يفوز بكل مبارياته 15 دقيقة | أوروبا
رسائل نارية من ماجد سامي: اتحاد الكرة قال لنا "هتلعبوا غصب عنكم".. وأفكر في إلغاء النشاط الكروي 31 دقيقة | الدوري المصري
أحمد مرتضى: الأمر ليس نزاعا بين الأهلي والزمالك.. والدولة لم تقرر استئناف الدوري 33 دقيقة | الدوري المصري
بيكيه: من الصعب أن نفوز بالدوري الآن.. ريال مدريد سيربح كل مبارياته 40 دقيقة | أوروبا
الكشف عن خطاب الاتحاد المصري للأندية بشأن التعليمات الوقائية 54 دقيقة | الدوري المصري
4 أشياء عرفناها من تعادل توتنام ويونايتد.. شراكة رائعة في الطريق وخطأ مورينيو ساعة | تقرير في الجول
مورينيو: سعيد لأشياء وغير سعيد لأخرى.. واحتسبت علينا ركلة جزاء غريبة ساعة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: استحققنا أكثر من التعادل ضم توتنام.. ولكن كرة القدم غريبة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك