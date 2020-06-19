روي كين يهاجم دي خيا: أكثر حارس مُبالغ فيه

شن روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق هجوما لاذعا على هاري ماجواير وديفيد دي خيا بسبب قبول الفريق لهدف في الشوط الأول أمام توتنام.

وتقدم الفريق اللندني بهدف دون مقابل في الشوط الأول عن طريق الهولندي ستيفن بيرجفاين.

الهولندي استغل سرعته وانسل من جانب المدافع الأغلى في العالم ومن ثم سدد كرة فشل دي خيا في التعامل معاها وسكنت شباكه في الدقيقة 27.

روي كين محلل شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزي قال بين شوطي اللقاء: "أنا مستاء مما حدث. ماجواير؟ دي خيا؟ لابد أن يشعروا بالخجل".

وتابع مهاجما "أنه إنقاذ عادي، سأتبادل اللكمات مع دي خيا بين الشوطين، هو أكثر حارس مُبالغ فيه منذ وقت طويل".

وأكمل "إنه حارس دولي، أنا مذهول، لابد من حدوث شيء بين الشوطين، أجرى تغييرات عليك أن تُظهر شخصيتك في المباراة".

وأتم "لن أسمح لهما بالرحيل في الحافلة بعد نهاية المباراة، فليعد كلاهما لـ مانشستر بسيارة أجرة".

وتعد تلك المباراة الأولى لكلا الفريقين عقب أكثر من 100 يوم من التوقف الرياضي بسبب فيروس كورونا.

فوز الديوك يشعل الصراع أكثر مع تشيلسي ويونايتد على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

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