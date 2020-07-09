مران الأهلي – فايلر يتواجد دون قيادة المران ويجتمع بـ إكرامي.. وتعافي الشيخ

تواجد ريني فايلر المدير الفني للأهلي في ملعب مختار التتش اليوم الخميس، دون قيادة مران الفريق.

وينتظر فايلر نتيجة المسحة الخاصة به قبل أن يصبح لائقا لقيادة التدريبات بحسب بروتوكول اتحاد الكرة لاستئناف النشاط في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتابع فايلر، مران الفريق من خارج الملعب، بصحبة توماس بينكيل مخطط الأحمال، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجراها الثنائي أمس، بعد عودتهما من سويسرا.

وعقد فايلر جلسة مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق وأحد قادته، والمنتظر رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده.



















وشارك جناح الفريق أحمد الشيخ من كدمة في الظهر، وعاد للتدريبات الجماعية التي بدأت بمحاضرة من المدرب العام ديفيد سيزا الذي قاد التدريبات في غياب فايلر.

وكان الشيخ قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم أمس بسبب كدمة في الظهر، فيما انتظم اليوم في مران الفريق.

وحرص سيزا، على شرح البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه، وبعض الأمور الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها.

فيما خاض محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير حراس مرمى الفريق تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.

ومنح الجهاز اللاعبين راحة غدا الجمعة من التدريبات، على أن يستأنف الفريق مرانه في الخامسة عصر السبت المقبل ويواصل تحضيره للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لخوض غمار منافسات الدوري الذي يُستأنف يوم 6 أغسطس، وكذلك خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي في سبتمبر.

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