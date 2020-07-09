مواعيد مباريات الخميس 9 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. تريزيجيه والمحمدي يتحديان يونايتد

الخميس، 09 يوليه 2020 - 10:08

كتب : FilGoal

أستون فيلا - ليستر سيتي تريزيجيه

في التاسعة والربع مساء الخميس بتوقيت القاهرة تنطلق مباراة أستون فيلا، الذي يضم المصريين أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، ضد ضيفه مانشستر يونايتد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنقل قناة beIN Sports 1 المباراة.

وقبلها في السابعة مساء وعلى نفس القناة تستطيع متابعة مباراة بورنموث وتوتنام في الدوري الإنجليزي.

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وفي الدوري الإسباني تجري 3 مباريات أبرزها أتلتيك بلباو وإشبيلية والتي تبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء وتنقلها قناة beIN Sports 3.

وفي الساعة 9:45 مساء يحل إنتر ميلان ضيفا على هيلاس فيرونا في الجولة 31 من الدوري الإيطالي وتنقل قناة beIN Sports 4 المباراة.

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