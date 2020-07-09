تعرف على تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

واصل محمد صلاح مهاجم ليفربول التألق في الدوري الإنجليزي بتسجيل هدفين وصناعة هدف أمام برايتون، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 34 من الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز 3-1.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 8 و9 و10 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.9 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي الحمر.

نابي كيتا صانع أول أهداف صلاح كان الأقرب له في التقييم، إذ حصل على متوسط تقييم بلغ 8.4 درجة من عشرة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 19 هدفا في 34 جولة بالدوري الإنجليزي بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي متصدر قائمة الهدافين.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويسعى لعبور حاجز الـ100 نقطة، إذ يملك 92 نقطة قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

ويستعد ليفربول لملاقاة بيرنلي في الجولة المقبلة يوم السبت.









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