الرياضية السعودية: الأهلي يوافق على تمديد إعارة أزارو لنهاية الموسم والمغربي يعطل الإعلان

الخميس، 09 يوليه 2020 - 11:47

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - بلاتينيوم

قالت جريدة الرياضية السعودية إن الأهلي وافق على تمديد إعارة المغربي وليد أزارو للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري في السعودية.

وقال تقرير الجريدة السعودية: "وجد أزارو خلال الأيام الماضية في إحدى الصالات الخاصة في مدينة الأحساء من أجل مواصلة تدريباته الانفرادية بعد امتناعه عن الدخول في تدريبات الاتفاق الجماعية بسبب نهاية إعارته في يونيو الماضي".

وأضافت "ووفقا للمصادر منح النادي الأهلي المصري المالك لعقد المغربي موافقته على تمديد إعارة المهاجم المغربي إلى النادي الشرقي حتى نهاية الموسم الجاري، وأشارت المصادر إلى أن المغربي هو من تسبب في تأخير إعلان تمديد عقده إثر طلبه زيادة مالية جديدة على العقد السابق المبرم بين الطرفين، وهو ما ترفضه لوائح لجنة الاحتراف في اتحاد القدم".

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وفي وقت سابق، أوضح مصدر داخل الأهلي لـFilGoal.com: " نرحب بتمديد فترة إعارة وليد أزارو حتى شهر أكتوبر المقبل لتواكب نهاية الموسم في السعودية، ولكن بشروط".

وشدد "الأهلي لم يحصل على مستحقاته عن الصفقة منذ فبراير الماضي، وكذلك اللاعب المغربي لم يحصل على السواد الأعظم من حقوقه المالية".

وأردف "فور الوصول لتسوية، لن يكون هنام مشكلة في استكمال أزارو لمشواره مع الاتفاق حتى نهاية الموسم الجاري في السعودية".

وفي وقت سابق، شدد جون إدوارد وكيل وليد أزارو أن اللاعب غير منقطع عن تدريبات الاتفاق، لأن إعارته للنادي السعودي انتهت.

وقال إدوارد عبر برنامج جمهور التالتة في قناة أون تايم سبورتس 2: "أزارو غير منقطع عن تدريبات الاتفاق. إعارة اللاعب للنادي السعودي انتهت يوم 30 يونيو الماضي".

وأضاف "الاتحاد الدولي قال إن كل الأمور في الظرف الحالي سيتم بالاتفاق. الأهلي له مبالغ متأخرة لدى الاتفاق، وكذلك أزارو لم يحصل على جزء من راتبه لدى النادي السعودي".

وأكمل "هناك تواصل مع نادي الاتفاق بشكل شبه يومي ولديهم إدارة محترمة. أزارو حاليا في السعودية".

وأردف "أزارو على قوة النادي الأهلي. الأهلي تواصله معنا دائما كان لراحة أزارو، سواء بتمديد الإعارة أو العودة للأهلي".

وشدد "في حال عودة أزارو للأهلي لا يمكن الجزم أن كان يستطيع اللعب أم لا بسبب عدم قيده محليا في الأهلي".

وأتم "أزارو لديه أكثر من عرض بداية من الموسم الجديد".

يبدو أن موقف وليد أزارو، قد يكون في طريقه للتغير 180 درجة في الفترة المقبلة.

فبعد أن كان رحيل أزارو مجرد مسألة وقت، أصبح قريبا من الحصول على فرصة جديدة بالقميص الأحمر.

وقال مصدر مطلع داخل النادي لـFilGoal.com: "هناك قناعة داخل النادي أن أزارو مهاجم مميز، وتأقلمه مع الفريق رهان مضمون بعكس الرهان على مهاجم جديد". (طالع التفاصيل)

أزارو (25 عاما) يلعب معارا من الأهلي إلى الاتفاق السعودي منذ يناير الماضي.

واستطاع أزارو تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف في 7 مباريات خاضها بقميص الاتفاق.

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