أيقونة ليفربول: صلاح أناني أكثر من اللازم.. زملاؤه لا يعجبهم ذلك أحيانا

يرى جرايم سونيس أيقونة ليفربول السابق وقائده في الثمانينات أن محمد صلاح نجم الفريق يتصرف بأنانية "زائدة" في الملعب أملا في تتويج ثالث على التوالي بجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لأفضل هداف للدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ورغم تألق صلاح أمام برايتون بتسجيل هدفين وإرسال تمريرة حاسمة يوم الأربعاء حين فاز ليفربول في الدوري بنتيجة 3-2، إلا أن الاسكتلندي يرى أن نجم مصر أناني في الملعب أكثر من المعتاد من اللاعبين المهاجمين.

وقال سونيس بعد المباراة عبر شبكة سكاي سبورتس:"كان يهدف للأمر منذ الدقيقة الأولى، أعتقد أن الحذاء الذهبي يهمه. رأيتم ردة فعله حين افتقده زملاؤه في الثلث الأخير من الملعب مع نهاية المباراة، كان يسدد مع كل فرصة، وزملاؤه لم يكن يعجبهم ذلك في مناسبتين أو ثلاث".

ثم استدرك "لكنه أناني دائما. أعتقد أنه كان أنانيا للغاية الليلة. يريد الحذاء الذهبي. لقد فاز الفريق بالدوري، قام بدوره، سجل أهدافا، كان رائعا، ويريد ذلك الحذاء الذهبي. وهو يعتقد أنه في فريق يصنع فرصا كثيرة، لذا يعتقد أن أمامه الكثير".

ثنائية صلاح أمام برايتون رفعت رصيده إلى 19 هدفا في الموسم الحالي من الدوري ليصبح ثالثا في ترتيب الهدافين خلف بيير-ايمريك أوباميانج لاعب أرسنال (20 هدفا) وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي (22 هدفا).

ويأمل صلاح الفوز بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي بعدما ناله منفردا في 2018 وبالتشارك مع ساديو ماني وأوباميانج في 2019.

ويعتقد سونيس أن المهاجمين أنانيون دائما لرغبتهم في زيادة الغلة من الأهداف، لكنه يرى صلاح أنانيا بدرجة أكبر من البقية.

وواصل سونيس "جميعهم لديه نفس الشيء (الأنانية)، لكني أراه في مستوى آخر. أعتقد أن ماني اختلف معه في مناسبات سابقة حين شعر أن صلاح كان عليه التمرير له ليسجل هدفا لكن الأخير فضل التسديد بنفسه".

وأتم "لذا أعتقد أن هناك شيئا في كل الهدافين، أنهم طماعون في أحيان كثيرة، لكني أرى صلاح يأخذ الأمر لمستوى آخر".

وتتبقى لليفربول 4 مباريات في الدوري ضد بيرنلي وأرسنال وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد.

وتوج الفريق باللقب مع نهاية الجولة 31 ليستعيد الدوري بعد غياب 30 عاما.

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