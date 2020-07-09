في الجول يشرح – لماذا يقدم الأهلي على ضم طاهر واستعادة شريف في ظل "تخمة الأجنحة"

بالانضمام الوشيك لطاهر محمد طاهر من المقاولون العرب، صار الأهلي يملك رقما كبيرا من اللاعبين الذين يلعبون على الجناحين.

بجانب طاهر، يملك الأهلي رمضان صبحي الذي يحاول شرائه نهائيا من هدرسفيلد، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، أحمد الشيخ، جيرالدو، وليد سليمان، بالإضافة للعائد من الإعارة بنهاية الموسم الجاري محمد شريف، دون احتساب جونيور أجايي الذي يلعب على الجناح أحيانا كثيرة.

وعلم FilGoal.com أن لجنة التعاقدات في هذا الصدد نفذت تعليمات ريني فايلر المدير الفني للفريق الذي مدد عقده مؤخرا، والذي طلب أن تضم قائمته عددا كبيرا من الأجنحة، لقناعته الفنية بحاجته لهذا القدر الكبير من الأجنحة.

وكذلك، علم FilGoal.com أن السويسري تعهد بالحفاظ على توازن غرفة الملابس ودكة البدلاء في ظل صعوبة مشاركة كل اللاعبين لعدد الدقائق الذي يرضيهم، ونال فايلر ثقة مسؤولي الأهلي في هذا الصدد.

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام، قبل أن يمدده الأسبوع الماضي لموسم آخر.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة. 49 نقطة من 17 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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