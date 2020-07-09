في الجول يشرح – لماذا يقدم الأهلي على ضم طاهر واستعادة شريف في ظل "تخمة الأجنحة"

الخميس، 09 يوليه 2020 - 15:23

كتب : أحمد الخولي

طاهر محمد طاهر - الأهلي - المقاولون العرب

بالانضمام الوشيك لطاهر محمد طاهر من المقاولون العرب، صار الأهلي يملك رقما كبيرا من اللاعبين الذين يلعبون على الجناحين.

بجانب طاهر، يملك الأهلي رمضان صبحي الذي يحاول شرائه نهائيا من هدرسفيلد، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، أحمد الشيخ، جيرالدو، وليد سليمان، بالإضافة للعائد من الإعارة بنهاية الموسم الجاري محمد شريف، دون احتساب جونيور أجايي الذي يلعب على الجناح أحيانا كثيرة.

وعلم FilGoal.com أن لجنة التعاقدات في هذا الصدد نفذت تعليمات ريني فايلر المدير الفني للفريق الذي مدد عقده مؤخرا، والذي طلب أن تضم قائمته عددا كبيرا من الأجنحة، لقناعته الفنية بحاجته لهذا القدر الكبير من الأجنحة.

أخبار متعلقة
الرياضية السعودية: الأهلي يوافق على تمديد إعارة أزارو لنهاية الموسم والمغربي يعطل الإعلان مران الأهلي – فايلر يتواجد دون قيادة المران ويجتمع بـ إكرامي.. وتعافي الشيخ أوتوفيستر: الأهلي كان بالنسبة لي مثل المحلة والسويس.. وتمنيت ضم تريكة لـ الزمالك

وكذلك، علم FilGoal.com أن السويسري تعهد بالحفاظ على توازن غرفة الملابس ودكة البدلاء في ظل صعوبة مشاركة كل اللاعبين لعدد الدقائق الذي يرضيهم، ونال فايلر ثقة مسؤولي الأهلي في هذا الصدد.

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام، قبل أن يمدده الأسبوع الماضي لموسم آخر.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة. 49 نقطة من 17 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

اقرأ أيضا

الزمالك يستأنف تدريباته

تعرف على وضع صلاح بين أقرانه بعد 34 جولة

لاعب الترجي يقترب من الدوري المصري

لماذا لم يسافر قائد الزمالك مع الفريق إلى برج العرب؟

"هذا صلاح الذي أعرفه"

الأهلي ريني فايلر رمضان صبحي طاهر محمد طاهر
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيفا يعلن توليه المسؤولية الكاملة لتشغيل VAR على مستوى العالم 6 دقيقة | أوروبا
روبرتسون لـ صلاح: كنت أقصد إرسال عرضية هدفك الثاني لفان دايك 8 دقيقة | أوروبا
في الجول يشرح – لماذا يقدم الأهلي على ضم طاهر واستعادة شريف في ظل "تخمة الأجنحة" 33 دقيقة | الدوري المصري
محرز: كل لاعب في صفوف سيتي يمكنه التسجيل ساعة | أوروبا
خبر في الجول – لا اتفاق لتمديد إعارة أزارو حتى الآن رغم التطورات الإيجابية ساعة | مصر
تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي بعد 34 جولة ساعة | تقرير في الجول
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المباركي يوقع على عقود الانضمام لـ دجلة خلال ساعات 2 ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: كنت أرتجف حين شعر دي بروين بالإصابة 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك