تمت.. الأهلي يعلن رسميا عن تجديد عقد فايلر لموسم وحيد

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 12:59

كتب : حسام نور الدين

ريني فايلر - الأهلي

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي عن توقيع ريني فايلر المدير الفني للفريق على عقد جديد ينتهي بنهاية موسم 2020/2021.

وقال توفيق عبر الموقع الرسمي للأهلي: "فايلر يعود للقاهرة يوم الإثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الفريق".

وأردف "هذه هي رغبة فايلر منذ البداية وأكد عليها أكثر من مرة لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا وتقديرا للظروف الخاصة بأسرته والتي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر والتي استمرت ما يزيد عن ثلاثة شهور حتي تمكن من السفر إلى سويسرا والالتقاء بزوجته واولاده والاتفاق معهم على الفترة القادمة واستكمال مسابقة الدورى ودوري أبطال إفريقيا، والعقد الجديد مع الأهلي".

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وكشف "تأخير عودة المدير الفني كان بسبب القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوي العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفي ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كافة الأمور بالتعاقد الجديد".

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة. 49 نقطة من 17 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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