خبر في الجول – الأهلي يبدأ التحرك للحفاظ على رمضان صبحي.. وموقف هدرسفيلد واللاعب

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 21:30

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - ريني فايلر

بدأ الأهلي في التحرك الرسمي للحفاظ على جناحه المعار من هدرسفيلد، رمضان صبحي، بشكل نهائي.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي بدأ في التفاوض مع هدرسفيلد بشكل رسمي لضم رمضان صبحي نهائيا هذا الصيف، وهي المفاوضات المستمرة في الوقت الحالي.

ما هو موقف النادي الإنجليزي، ورمضان صبحي؟

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يميل النادي الإنجليزي إلى بيع لاعبه المصري هذا الصيف، حيث يرى أنه سيحصل على عائد مادي جيد من بيعه الآن عوضا عن الانتظار لموسم آخر.

وفي المقابل، يرى الأهلي أن الوقت الآن مناسب للغاية لإتمام الصفقة بسبب احتمالية انخفاض مطالب هدرسفيلد المالية بسبب أزمة كورونا التي ستؤثر على سوق الانتقالات عامة.

أما رمضان، فحسبما علم FilGoal.com، فهو ميال حاليا لفكرة البقاء في الأهلي نظرا لكونه سيساعده على الانضمام المستمر لمنتخب مصر، وكذلك الاستقرار الأسري.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد إلى الأهلي، مع نهاية الموسم الحالي.

رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

في الدوري الإنجليزي مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

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