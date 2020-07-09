أمير مرتضى: إيجابية عينة المسحة الطبية لـ كريم بامبو

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك عن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها كريم بامبو لاعب الفريق.

كريم بامبو النادي : الزمالك الزمالك

وقال أمير مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "نتيجة المسحة الطبية لكريم بامبو ظهرت إيجابية".

وأضاف "بعد عدة أيام سيخضع اللاعب لمسحة طبية أخرى".

وأكمل "اللاعب حالته مستقرة وملتزم بالعزل والبروتوكل العلاجي".

وكان الزمالك أعلن وجود 4 حالات إيجابية للمسحة الطبية في الفريق لثنائي من اللاعبين محمد عواد ومصطفى فتحي، وثنائي آخر في الجهاز الفني والطبي.

ويبدأ الزمالك معسكره المغلق استعدادا لاستئناف الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا اليوم الخميس، في برج العرب.

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