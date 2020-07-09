يونايتد يبدأ مفاوضات تجديد عقد بوجبا

الخميس، 09 يوليه 2020 - 00:48

كتب : رامي جمال

برونو فيرنانديز - بول بوجبا - مانشستر يونايتد

بدأ مانشستر يونايتد مفاوضاته مع بول بوجبا لاعب خط وسط الفريق لتجديد تعاقده.

وقال أولي جونار سولشاير المدير الفني ليونايتد في تصريحات صحفية: "لا أستطيع التعليق على المناقشات بين النادي واللاعب".

واستدرك "لكن بالطبع نحن نريد بقاء أفضل اللاعبين في النادي".

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وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو في تقريره لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا "يونايتد بدأ مفاوضاته مع مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا".

وأتم "ينتظر رايولا وصول العرض الأول من يونايتد لتجديد التعاقد، لكن حتى الآن لا يوجد أي شيء تم الموافقة عليه".

ويعد بوجبا أحد ناشئي يونايتد ورحل عنه مجانا وانضم ليوفنتوس في 2012.

وعاد بوجبا إلى يونايتد في صيف 2016 ليصبح أغلى لاعب في العالم في ذلك الوقت مقابل 105 مليون يورو.

وشارك اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا مع يونايتد في 155 مباراة سجل خلالهم 31 هدفا وصنع 33 آخرين.

وتوج بوجبا صاحب الـ27 عاما مع يونايتد بكأس الدرع الخيرية وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدوري الأوروبي.

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