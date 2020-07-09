أوتوفيستر: الأهلي كان بالنسبة لي مثل المحلة والسويس.. وتمنيت ضم تريكة لـ الزمالك

يرى أوتوفيستر المدير الفني الأسبق للزمالك أن الأهلي كان بالنسبة له خصما مثل أي فريق آخر في الدوري المصري.

وقال أوتوفيستر عبر قناة إم بي سي مصر: "بالنسبة لي كمدرب الأهلي مجرد خصم مثل أي خصم آخر سواء غزل المحلة أو السويس أو المقاولون العرب".

وأضاف "ولكن بالنسبة لجماهير الزمالك الأهلي هو المنافس الوحيد لفريقهم".

وأكمل "ولكني أكن كل احترام لكل هذه الأندية".

وعن مباراة الـ6-1 الشهيرة قال المدرب الألماني: "قبل هذه المواجهة فزنا على الأهلي 5 مرات، ثم خسرنا".

وواصل "إنها مباراة مثل أي مباراة أخرى".

وأخيرا اختتم تصريحاته باللاعب الذي كان يتمنى ضمه من الأهلي للزمالك قائلا: "كنت أتمنى ضم محمد أبو تريكة للزمالك، ولكن هذا الأمر كان صعبا للغاية وقتها".

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