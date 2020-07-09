أوتوفيستر: الأهلي كان بالنسبة لي مثل المحلة والسويس.. وتمنيت ضم تريكة لـ الزمالك

الخميس، 09 يوليه 2020 - 00:58

كتب : FilGoal

أبو تريكة

يرى أوتوفيستر المدير الفني الأسبق للزمالك أن الأهلي كان بالنسبة له خصما مثل أي فريق آخر في الدوري المصري.

وقال أوتوفيستر عبر قناة إم بي سي مصر: "بالنسبة لي كمدرب الأهلي مجرد خصم مثل أي خصم آخر سواء غزل المحلة أو السويس أو المقاولون العرب".

وأضاف "ولكن بالنسبة لجماهير الزمالك الأهلي هو المنافس الوحيد لفريقهم".

أخبار متعلقة
خبر في الجول.. الأهلي يبلغ محمد شريف برغبة فايلر في عودته إنبي: نود استمرار محمد شريف.. قد يكون خارج حسابات الأهلي بعد صفقة طاهر محمد اختبر معلوماتك - في أية أعوام انضم هؤلاء إلى الأهلي أو الزمالك؟ رئيس إنبي لـ في الجول: الأهلي لم يرد علينا بشأن محمد شريف.. وتوأمة مع الملعب التونسي

وأكمل "ولكني أكن كل احترام لكل هذه الأندية".

وعن مباراة الـ6-1 الشهيرة قال المدرب الألماني: "قبل هذه المواجهة فزنا على الأهلي 5 مرات، ثم خسرنا".

وواصل "إنها مباراة مثل أي مباراة أخرى".

وأخيرا اختتم تصريحاته باللاعب الذي كان يتمنى ضمه من الأهلي للزمالك قائلا: "كنت أتمنى ضم محمد أبو تريكة للزمالك، ولكن هذا الأمر كان صعبا للغاية وقتها".

طالع أيضا:

قرار من الجهاز الفني للزمالك قبل التوجه لمعسكر برج العرب

بالفيديو - ثنائيات كوكا تتواصل

إيقاف مدافع لاتسيو "العضاض" 4 مباريات

جوارديولا: الأداء؟ نستعد لأرسنال وريال مدريد

مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول يكشف مصير الدرجة الثانية

أوتوفيستر الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائد إسبانيول: نعتذر من الجماهير.. سنعود أقوى 46 دقيقة | أوروبا
كلوب: صلاح كان جيد جدا ضد برايتون.. وتخيلوا أين سأكون بدونه هو وماني وفيرمنيو؟ 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيتيين: لم أتوقع أن يلعب إسبانيول بهذه الطريقة ساعة | أوروبا
أوتوفيستر: الأهلي كان بالنسبة لي مثل المحلة والسويس.. وتمنيت ضم تريكة لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
ميهايلوفيتش غاضبا: تتحدثون عن إنتر دون ذكر اسم بولونيا؟ وتتعاملون كأننا 11 قاتلا في الملعب ساعة | أوروبا
يونايتد يبدأ مفاوضات تجديد عقد بوجبا ساعة | الدوري الإنجليزي
سلبية المسحة الطبية الثانية لـ الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
أتالانتا يدخل بقوة صراع "الأسكوديتو".. وروما ينهي سلسلة الهزائم أمام بارما 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر" 4 فرانس فوتبول: ممثلو موليكا سخروا من العرض الفرنسي.. والأهلي يواصل المراقبة
قد ينال إعجابك