بادجي يعلق لـ في الجول على "مشادته" في مباراة كرة خماسية

الخميس، 09 يوليه 2020 - 00:09

كتب : رامي جمال

أليو بادجي

انتشرت أنباء حول دخول أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي في مشادة مع بعض أصدقائه خلال لعبه لمباراة كرة خماسية فماذا حدث؟

أجاب لاعب الأهلي لـFilGoal.com قائلا: "أنا لم أدخل في مشادة أو عراك".

وأوضح "لقد ذهبت لتهدئة صديقي فقط، لقد أصبت بالإرهاق جراء كثرة الأنباء عني عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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وأتم بادجي تصريحاته المقتضبة "أريد أن أركز على الفترة المقبلة ولم يحدث أي شيء لي وأنا لم أكن ألعب حتى مع أصدقائي".

وانضم بادجي للأهلي في شهر يناير الماضي قادما من رابيد فيينا النمساوي.

وشارك المهاجم السنغالي مع الأهلي في سبع مباريات سجل هدفا وصنع اثنين.

ويستعد بادجي مع الأهلي لاستئناف نشاط الدوري مجددا بالتدرب خلال الأيام الجارية في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

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