سلبية المسحة الطبية الثالثة لـ محمد عواد

الخميس، 09 يوليه 2020 - 00:15

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك - نادي مصر

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك نتيجة المسحة الطبية الثالثة لحارس مرمى الفريق محمد عواد.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان عواد أعلن قبل فترة إيجابية المسحة الطبية الذي أجراها للكشف عن فيروس كورونا.

وبعد عدة أيام خضع عواد لمسحة طبية ثانية وظهرت سلبية.

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والتزم عواد بفترة العزل مع السير على البروتوكول الطبي قبل أن يخضع لمسحة طبية ثالثة والتي ظهرت نتيجتها سلبية أيضا.

وكان الزمالك أعلن وجود 4 حالات إيجابية للمسحة الطبية في الفريق لثنائي من اللاعبين محمد عواد ومصطفى فتحي، وثنائي آخر في الجهاز الفني والطبي.

وكشف أمير مرتضى منصور أيضا عن إيجابية المسحة الخاصة باللاعب كريم بامبو. (طالع التفاصيل)

ويبدأ الزمالك معسكره المغلق استعدادا لاستئناف الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا اليوم الخميس، في برج العرب.

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