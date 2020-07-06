خبر في الجول – أزارو قد يحصل على فرصة جديدة في الأهلي

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 10:04

كتب : أحمد الخولي

وليد أزارو - الأهلي - الاتحاد السكندري

يبدو أن موقف وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار للاتفاق السعودي، قد يكون في طريقه للتغير 180 درجة في الفترة المقبلة.

فبعد أن كان رحيل أزارو مجرد مسألة وقت، أصبح قريبا من الحصول على فرصة جديدة بالقميص الأحمر.

وقال مصدر مطلع داخل النادي لـFilGoal.com: "هناك قناعة داخل النادي أن أزارو مهاجم مميز، وتأقلمه مع الفريق رهان مضمون بعكس الرهان على مهاجم جديد".

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ماذا عن موقف ريني فايلر المدير الفني للفريق من أزارو، والذي قال صراحة إن المغربي لا يناسب طريقته؟

حسبما علم FilGoal.com، فأن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة للتعامل مع ملف كرة القدم، قد نجح في إقناع فايلر بمنح الفرص للاعبين الذين قد قرر السويسري الاستغناء عنهم مثل أزارو، والأنجولي جيرالدو، وكذلك صانع الألعاب صالح جمعة.

أزارو (25 عاما) يلعب معارا من الأهلي إلى الاتفاق السعودي منذ يناير الماضي.

واستطاع أزارو تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف في 7 مباريات خاضها بقميص الاتفاق.

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