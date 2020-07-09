سلبية المسحة الطبية الثانية لـ الإسماعيلي

الخميس، 09 يوليه 2020 - 00:30

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي الجماعي الأول بعد استئناف النشاط الكروي

أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادي الإسماعيلي بنتيجة المسحة الطبية الثانية التي خضع لها الفريق.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الثانية سلبية بالكامل لكل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني وباقي الأجهزة.

وخضع الإسماعيلي للمسحة الطبية الثانية يوم الإثنين الماضي.

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وكانت المسحة الأولى التي أجراها الإسماعيلي أظهرت وجود حالتين إيجابيتين أحدهما للاعب والأخرى لعضو آخر في الفريق.

ويواصل الإسماعيلي استعداده لاستئناف الدوري بخوض التدريبات الجماعية تحت إجراءات احترازية وطبية مشددة.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 18 مباراة.

ويعود الدوري المصري للاستئناف يوم 6 أغسطس المقبل.

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