نجوم خارج القطبين - معتز حامد: حققت 3 بطولات مع حرس الحدود وندمت على الرحيل
الخميس، 09 يوليه 2020 - 10:36
كتب : محمود عزت رضا السنباطي
كنت نجمًا في الدوري الممتاز. لم أحصد الشهرة التي استحققتها، رغم ذلك حتمًا ستتذكرني إذا كنت من محبي الدوري المصري. لم ألعب لأندية القمة لكن هذا لا يعني أنني لم أكتب تاريخا لنفسي.
معتز حامد
النادي :
يحاورFilGoal.com نجوم الدوري الممتاز الذين تألقوا ببراعة طوال سنوات بقمصان الفرق التي لعبوا لها.
موهبة بدأت أثناء الأهتمام بمدارس الموهوبين لكرة القدم ومنتخبات الأقاليم للناشئين، ثم الانضمام لمنتخب مصر تحت ١٧ عاما وتحقيق المركز الرابع، وفشل الوصول لكأس العالم، ثم تحقيق ٣ بطولات لحرس الحدود في فترة ذهبية للنادي العسكري.
الحلقة الخامسة ستكون مع أحد أسماء الدوري المصري الشهيرة في الألفية الجديدة، معتز حامد، والذي يروي قصته بنفسه.
بدأت في ناشئين نادي بورفؤاد في عمر 10 سنوات ثم الانضمام لمشروع مدرسة الموهوبين بالإسماعيلية مع عبد الله السعيد وعبد الله الشحات.
أقيمت دورة في الصعيد بين منتخبات الأقاليم في مصر لاختيار عناصر منتخب الناشئين مواليد 1986.
كنت أشارك مع منتخب شرق بحري والقناة، وتفوقت علي شيكابالا بعد تسجيلي 4 أهداف وحصلت علي هداف البطولة وسجل شيكابالا 3 أهداف.
انضممت لمنتخب الناشئين بقيادة فاروق السيد والمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للناشئين في سوازيلاند -إي سواتيني حاليا- تحت 17 عام، وكانت أبرز الأسماء المشاركة حسام عاشور وعبد الله السعيد وعبد الله الشحات وأحمد سمير فرج وأحمد عبد الرؤوف ومحمد السيد حارس الأهلي، والحارس إبراهيم شعللها.
واستبعد شيكابالا قبل البطولة، وحققنا المركز الرابع ولم نصعد لكأس العالم بعد اختيار أصحاب المراكز الثلاثة، ومن ثم تلقيت عروضا من الأهلي والاسماعيلي والقناة وحرس الحدود، وانحسرت العروض بين القناة وحرس الحدود.
اخترت الانتقال لحرس الحدود مع حلمي طولان، وشاركت في أول موسم 10 مباريات رغم عدم تجاوز عمري 18 عاما.
شاركت لمدة 3 مواسم مع حلمي طولان، خلال هذه الفترة انضممت لمنتخب الشباب مع محمد علي ثم محمد رضوان، ولكن لم أشارك في أمم أفريقيا 2005 أو كأس العالم.
انضممت للمنتخب الأولمبي مع نيلو فينجادا، وشاركت في بطولة الدوحة الدولية، وصلني عرضا من الدوري التركي من خلال حماده حزين وكيل اللاعبين، واشترط الفريق فترة معايشة لي قبل البطولة، وتم رفض الأمر من أيمن حافظ المدير الإداري بسبب البطولة.
تواجدت 6 مواسم مع طارق العشري في حرس الحدود وحققت 3 بطولات كالتالي، بطولتين كأس مصر وبطولة كأس سوبر وشاركت في الكونفدرالية أكثر من مرة.
تصدرنا بطولة الدوري موسم 2011-2012 وكنا قادرين على تحقيق اللقب لولا إلغاء الدوري بسبب حادثة مباراة المصري والأهلي.
أغلي هدف لي مع الحرس كان هدفي في نصف نهائي كأس مصر 2010 بعد التسجيل في مرمي عصام الحضري، ومرور الكرة من بين قدميه وتم اختياري أفضل لاعب في المباراة.
يعد محمد حليم بمثابة المدرب في الملعب بسبب شخصيته القوية وسيكون مدرب ذو شأن كبير في الدوري الممتاز.، فيما يعد أحمد عيد عبد الملك أفضل من زاملته في الملعب لأنه كان مصدر للثقة والأمان لنا داخل الملعب.
كنت القائد الثالث للفريق خلف محمد حليم وأحمد كمال، قبل انتهاءعقدي مع حرس الحدود في 2012 ولم أجدد في هذه الفترة، وندمت على هذا القرار لاحقاً.
يعد حلمي طولان وطارق العشري أفضل مَن تدربت معهم، وقاموا بتطويري داخل الملعب سواء المشاركة في الجناح أو صانع الألعاب.
وانتقلت إلى فريق بتروجت مع الراحل طه بصري، ومن ثم رحل في فترة الإعداد، فقررت للرحيل للإسماعيلي، وشاركت في مباريات قليلة خلال الموسم مع صبري المنياوي المدير الفني حينها.
ورحلت بعد موسم واحد رغم توقيعي لموسمين، لأن الأجواء لم تساعدني علي التأقلم رغم حلمي في الصغر باللعب مع الدراويش.
وانتقلت إلى النادي المصري أيضًا مع المدرب صبري المنياوي ولم أشارك، و شاركت مع أنور سلامة فيما بعد.
ورحلت إلى طلائع الجيش مع حلمي طولان، ولكن رحل في فترة الإعداد وتم تعيين أحمد العجوز، فقرر الاستغناء عن الصفقات الجديدة، ولم أملك الوقت الكافي لأنتقل إلى بلدية المحلة.
وصعدت مع الفريق إلى دورة الترقي، ولم أستمر سوى موسم واحد، ومن ثم انتقلت لشربين لمدة موسم أيضًا في الدرجة الثانية ثم الرباط والأنوار في القسم الثالث، وقررت الاعتزال في عمر 32 عاما بسبب عدم وجود عروض لأنني لم أملك وكيل لاعبين.
حصلت علي دورات تدريبية من أجل تأهيلي للعمل التدريبي وأقوم بالتدريب في الأكاديمية تمهيدًا للتدريب في المراحل السنية المختلفة، وأحلم بالتدريب في الدوري الممتاز.
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