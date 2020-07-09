نجوم خارج القطبين - معتز حامد: حققت 3 بطولات مع حرس الحدود وندمت على الرحيل

كنت نجمًا في الدوري الممتاز. لم أحصد الشهرة التي استحققتها، رغم ذلك حتمًا ستتذكرني إذا كنت من محبي الدوري المصري. لم ألعب لأندية القمة لكن هذا لا يعني أنني لم أكتب تاريخا لنفسي.

يحاورFilGoal.com نجوم الدوري الممتاز الذين تألقوا ببراعة طوال سنوات بقمصان الفرق التي لعبوا لها.

موهبة بدأت أثناء الأهتمام بمدارس الموهوبين لكرة القدم ومنتخبات الأقاليم للناشئين، ثم الانضمام لمنتخب مصر تحت ١٧ عاما وتحقيق المركز الرابع، وفشل الوصول لكأس العالم، ثم تحقيق ٣ بطولات لحرس الحدود في فترة ذهبية للنادي العسكري.

الحلقة الخامسة ستكون مع أحد أسماء الدوري المصري الشهيرة في الألفية الجديدة، معتز حامد، والذي يروي قصته بنفسه.

بدأت في ناشئين نادي بورفؤاد في عمر 10 سنوات ثم الانضمام لمشروع مدرسة الموهوبين بالإسماعيلية مع عبد الله السعيد وعبد الله الشحات.

أقيمت دورة في الصعيد بين منتخبات الأقاليم في مصر لاختيار عناصر منتخب الناشئين مواليد 1986.

كنت أشارك مع منتخب شرق بحري والقناة، وتفوقت علي شيكابالا بعد تسجيلي 4 أهداف وحصلت علي هداف البطولة وسجل شيكابالا 3 أهداف.

انضممت لمنتخب الناشئين بقيادة فاروق السيد والمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للناشئين في سوازيلاند -إي سواتيني حاليا- تحت 17 عام، وكانت أبرز الأسماء المشاركة حسام عاشور وعبد الله السعيد وعبد الله الشحات وأحمد سمير فرج وأحمد عبد الرؤوف ومحمد السيد حارس الأهلي، والحارس إبراهيم شعللها.

واستبعد شيكابالا قبل البطولة، وحققنا المركز الرابع ولم نصعد لكأس العالم بعد اختيار أصحاب المراكز الثلاثة، ومن ثم تلقيت عروضا من الأهلي والاسماعيلي والقناة وحرس الحدود، وانحسرت العروض بين القناة وحرس الحدود.

اخترت الانتقال لحرس الحدود مع حلمي طولان، وشاركت في أول موسم 10 مباريات رغم عدم تجاوز عمري 18 عاما.

شاركت لمدة 3 مواسم مع حلمي طولان، خلال هذه الفترة انضممت لمنتخب الشباب مع محمد علي ثم محمد رضوان، ولكن لم أشارك في أمم أفريقيا 2005 أو كأس العالم.

انضممت للمنتخب الأولمبي مع نيلو فينجادا، وشاركت في بطولة الدوحة الدولية، وصلني عرضا من الدوري التركي من خلال حماده حزين وكيل اللاعبين، واشترط الفريق فترة معايشة لي قبل البطولة، وتم رفض الأمر من أيمن حافظ المدير الإداري بسبب البطولة.

تواجدت 6 مواسم مع طارق العشري في حرس الحدود وحققت 3 بطولات كالتالي، بطولتين كأس مصر وبطولة كأس سوبر وشاركت في الكونفدرالية أكثر من مرة.

تصدرنا بطولة الدوري موسم 2011-2012 وكنا قادرين على تحقيق اللقب لولا إلغاء الدوري بسبب حادثة مباراة المصري والأهلي.

أغلي هدف لي مع الحرس كان هدفي في نصف نهائي كأس مصر 2010 بعد التسجيل في مرمي عصام الحضري، ومرور الكرة من بين قدميه وتم اختياري أفضل لاعب في المباراة.

يعد محمد حليم بمثابة المدرب في الملعب بسبب شخصيته القوية وسيكون مدرب ذو شأن كبير في الدوري الممتاز.، فيما يعد أحمد عيد عبد الملك أفضل من زاملته في الملعب لأنه كان مصدر للثقة والأمان لنا داخل الملعب.

كنت القائد الثالث للفريق خلف محمد حليم وأحمد كمال، قبل انتهاءعقدي مع حرس الحدود في 2012 ولم أجدد في هذه الفترة، وندمت على هذا القرار لاحقاً.

يعد حلمي طولان وطارق العشري أفضل مَن تدربت معهم، وقاموا بتطويري داخل الملعب سواء المشاركة في الجناح أو صانع الألعاب.

وانتقلت إلى فريق بتروجت مع الراحل طه بصري، ومن ثم رحل في فترة الإعداد، فقررت للرحيل للإسماعيلي، وشاركت في مباريات قليلة خلال الموسم مع صبري المنياوي المدير الفني حينها.

ورحلت بعد موسم واحد رغم توقيعي لموسمين، لأن الأجواء لم تساعدني علي التأقلم رغم حلمي في الصغر باللعب مع الدراويش.

وانتقلت إلى النادي المصري أيضًا مع المدرب صبري المنياوي ولم أشارك، و شاركت مع أنور سلامة فيما بعد.

ورحلت إلى طلائع الجيش مع حلمي طولان، ولكن رحل في فترة الإعداد وتم تعيين أحمد العجوز، فقرر الاستغناء عن الصفقات الجديدة، ولم أملك الوقت الكافي لأنتقل إلى بلدية المحلة.

وصعدت مع الفريق إلى دورة الترقي، ولم أستمر سوى موسم واحد، ومن ثم انتقلت لشربين لمدة موسم أيضًا في الدرجة الثانية ثم الرباط والأنوار في القسم الثالث، وقررت الاعتزال في عمر 32 عاما بسبب عدم وجود عروض لأنني لم أملك وكيل لاعبين.

حصلت علي دورات تدريبية من أجل تأهيلي للعمل التدريبي وأقوم بالتدريب في الأكاديمية تمهيدًا للتدريب في المراحل السنية المختلفة، وأحلم بالتدريب في الدوري الممتاز.

video:1

طالع أيضا

أوتوفيستر: تمنيت ضم أبو تريكة للزمالك

يونايتد يبدأ التفاوض لتجديد عقد نجمه

سلبية المسحة الطبية الثانية للإسماعيلي

سلبية المسحة الطبية الثالثة لمحمد عواد

الزمالك يكشف إصابة بامبو بكورونا

بادجي يعلق على "مشادته في مباراة خماسي"