موسم للنسيان.. عزل لوكا يوفيتش بعد اكتشاف إصابة أحد أصدقاءه بـ كورونا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 20:04

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - الصورة من theplayerstribune

موسم للنسيان سيكون عنوان ما فعله الصربي لوكا يوفيتش هذا الموسم بقميص ريال مدريد سواء داخل الملعب أو خارجه.

لوكا يوفيتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

الصربي سيعزل نفسه لمدة أسبوعين في منزله بعد اكتشاف إصابة أحد أصدقائه عقب وصوله من بلجراد إلى مدريد بـ فيروس كورونا عقب لقائهما.

يوفيتش التقى مع نيمانيا ماكسيموفيتش لاعب خيتافي وإيفان سابونجيتش لاعب أتليتكو مدريد مؤخرا ونظموا حفلة سويا وانتشرت الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ما تسببت لاضطراره البقاء في العزل بعدما التقى بصديقه الذي ثبت إصابته بالفيروس.

أخبار متعلقة
ريال مدريد يعلن إصابة لوكا يوفيتش بكسر في مفصل القدم تقرير: ريال مدريد يخطط لإعارة لوكا يوفيتش ميلان يقدم عرضا لـ ريال مدريد لضم يوفيتش رئيسة وزراء صربيا ينتقد كسر يوفيتش للعزل الصحي.. قد يُعاقب من ريال مدريد أخبار سيئة لـ ريال مدريد من صربيا.. إصابة يوفيتش

يوفيتش الذي كلف خزائن الميرينجي 60 مليون يورو في الصيف الماضي غاب عن فالديبيسيس مقر تدريبات ريال مدريد في اليومين الأخيرين.

وأجرى يوفيتش الفحص الأول والذي جاء نتيجته سلبية وينتظر نتيجة الفحص الثاني وقفا لبرنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني.

موسم للنسيان

الصربي على المستوى التهديفي يعاني إذ سجل هدفين وصنع مثلهما في 770 دقيقة خلال 25 مباراة بجميع المسابقات.

وعانى من إصابة في نوفمبر الماضي أبعدته عن خطط زيدان ثم غاب مجددا قبل استئناف النشاط الرياضي بعدما تعرض للكسر أثناء الحجر الصحي في منزله (طالع التفاصيل).

كما تعرض لإلقاء القبض عليه في مارس الماضي عن طريق الشرطة الصربية بعدما كسر قواعد الحجر الصحي.

ثم بعد شهر استدعي للمثول أمام المدعي العام الصربي لدفع غرامة تتراوح من 1275 يورو إلى السجن 3 سنوات (طالع التفاصيل).

يوفيتش شارك لأول مرة في الدقيقة الأخيرة أمام أتليتك بلباو في الدوري بدلا من كريم بنزيمة.

وقد يكون موسمه قد انتهى قبل 4 جولات فقط لريال مدريد قبل حسم لقب الدوري مع برشلونة.

الصربي ارتبط اسمه بالخروج معارا على الأقل الموسم المقبل عن ملعب سانيتاجو بيرنابيو ويعد ميلان الأكثر اهتماما بالحصول على خدماته.

اقرأ أيضا:

نجم الزمالك يصل القاهرة

رفض طلب محمد النني في بشكتاش

فايلر يريد عودة لاعب الأهلي المعار

فايلر يطلب استمرار مهاجم الأهلي

إنبي: متمسكون بلاعب الأهلي

لوكا يوفيتش ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
ثنائيات كوكا تتواصل ويقود أولمبياكوس للفوز برباعية في الدوري اليوناني 33 دقيقة | المحترفون
صلاح أساسي وماني وروبرتسون بدلاء.. تعرف على تشكيل ليفربول ضد برايتون 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موسم للنسيان.. عزل لوكا يوفيتش بعد اكتشاف إصابة أحد أصدقاءه بـ كورونا 53 دقيقة | أوروبا
في غياب حجازي.. وست بروميتش يُسقط دربي كاونتي ويقترب أكثر من بريميرليج 53 دقيقة | أوروبا
تقرير: شاكيري لن يرحل عن ليفربول بسبب الأزمة المالية ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: استئناف الدرجة الثانية أول سبتمبر.. واتجاه لإلغاء الهبوط ساعة | الدوري المصري
مارتينو ينصح خيمينيز بالانتقال لـ مانشستر يونايتد بدلا من يوفنتوس ساعة | الدوري الإنجليزي
مورينيو ردا على إيقاف داير: لو تحدثت عن هذا الأمر سأقع في مشكلة.. أفضل ألا أفعل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر" 4 فرانس فوتبول: ممثلو موليكا سخروا من العرض الفرنسي.. والأهلي يواصل المراقبة
قد ينال إعجابك