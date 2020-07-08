موسم للنسيان.. عزل لوكا يوفيتش بعد اكتشاف إصابة أحد أصدقاءه بـ كورونا

موسم للنسيان سيكون عنوان ما فعله الصربي لوكا يوفيتش هذا الموسم بقميص ريال مدريد سواء داخل الملعب أو خارجه.

لوكا يوفيتش النادي : ريال مدريد ريال مدريد

الصربي سيعزل نفسه لمدة أسبوعين في منزله بعد اكتشاف إصابة أحد أصدقائه عقب وصوله من بلجراد إلى مدريد بـ فيروس كورونا عقب لقائهما.

يوفيتش التقى مع نيمانيا ماكسيموفيتش لاعب خيتافي وإيفان سابونجيتش لاعب أتليتكو مدريد مؤخرا ونظموا حفلة سويا وانتشرت الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ما تسببت لاضطراره البقاء في العزل بعدما التقى بصديقه الذي ثبت إصابته بالفيروس.

يوفيتش الذي كلف خزائن الميرينجي 60 مليون يورو في الصيف الماضي غاب عن فالديبيسيس مقر تدريبات ريال مدريد في اليومين الأخيرين.

وأجرى يوفيتش الفحص الأول والذي جاء نتيجته سلبية وينتظر نتيجة الفحص الثاني وقفا لبرنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني.

موسم للنسيان

الصربي على المستوى التهديفي يعاني إذ سجل هدفين وصنع مثلهما في 770 دقيقة خلال 25 مباراة بجميع المسابقات.

وعانى من إصابة في نوفمبر الماضي أبعدته عن خطط زيدان ثم غاب مجددا قبل استئناف النشاط الرياضي بعدما تعرض للكسر أثناء الحجر الصحي في منزله (طالع التفاصيل).

كما تعرض لإلقاء القبض عليه في مارس الماضي عن طريق الشرطة الصربية بعدما كسر قواعد الحجر الصحي.

ثم بعد شهر استدعي للمثول أمام المدعي العام الصربي لدفع غرامة تتراوح من 1275 يورو إلى السجن 3 سنوات (طالع التفاصيل).

يوفيتش شارك لأول مرة في الدقيقة الأخيرة أمام أتليتك بلباو في الدوري بدلا من كريم بنزيمة.

وقد يكون موسمه قد انتهى قبل 4 جولات فقط لريال مدريد قبل حسم لقب الدوري مع برشلونة.

الصربي ارتبط اسمه بالخروج معارا على الأقل الموسم المقبل عن ملعب سانيتاجو بيرنابيو ويعد ميلان الأكثر اهتماما بالحصول على خدماته.

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