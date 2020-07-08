تقرير: النني غاب عن مران بشكتاش بعد رفض طلبه

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 16:22

كتب : FilGoal

محمد النني - بشيكتاش

قالت صحيفة Milliyet التركية إن محمد النني لاعب مصر غاب عن حصتين تدريبيتين لناديه بشكتاش اعتراضا على رفض الإدارة لطلبه.

محمد النني

النادي : بشكتاش

بشكتاش

وزعمت الصحيفة أن لاعب الوسط البالغ عمره 27 عاما طلب من النادي مالا إضافيا للمشاركة في المباريات المتبقية من الموسم الحالي.

وكتبت الصحيفة أن النني غاب عن المران مرتين قبل مباراة الفريق ضد مضيفه قيصري سبور والتي حسمها الأخير بنتيجة 3-1 يوم الإثنين في الجولة 30 من الدوري.

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وهي المباراة التي قدم فيها النني "أداء سيئا" على حد وصف الصحيفة.

وتتبقى لبشكتاش أربع مباريات في الدوري ضد قاسم باشا وييني ملاطية سبور وفينيرباهتشة وجينشلربرليجي.

وأوضحت تقارير أن عدة أندية تفكر في التعاقد مع اللاعب الأسبق لبازل والمقاولون العرب، منها أولمبياكوس وجالاتا سراي.

ويمتد عقد النني مع أرسنال إلى صيف 2022.

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