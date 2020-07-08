تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي

كشف تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن مهاجم الأهلي عن رغبة المدير الفني للفريق الأحمر ريني فايلر في استمرار اللاعب.

وقال النحاس لـFilGoal.com: "تلقيت اتصالا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وقال لي خلال 48 ساعة سأجتمع معه ومع أمير توفيق مدير التعاقدات لإتمام تجديد تعاقد مروان".

وواصل "كنا من المفترض أن نجتمع في شهر مايو الماضي ولكن الظروف الطارئة بسبب تفشي فيروس كورونا حالت دون ذلك".

وتابع "خلال الفترة الأخيرة اتفقنا على كل شيء ولا توجد أي مشكلة في تجديد التعاقد وعبد الحفيظ أبلغني أن فايلر في تقريره الفني طلب استمرار مروان محسن وأنه من أهم عناصر الفريق".

وعن تجديد تعاقد سعد سمير مع الأهلي لثلاث سنوات قال النحاس: "أريد أن أكشف عن مفاجأة، اتصل بي سعد منذ فترة بحكم علاقتي القوية بوالده وأبلغني بأن الأهلي رفع اسمه من القائمة وهل أصبح بتلك الخطوة لاعب حر أم لا؟".

وتابع "أجبته بأنه أصبح حرا، ووجدته يقول لي أنا سأجتمع مع عبد الحفيظ وأمير توفيق وأريد تواجدك معنا".

وواصل وكيل اللاعبين حديثه "أثناء الاجتماع شعر عبد الحفيظ وأمير توفيق من القلق من حضوري واعتقدا أن هناك مطالب كثيرة من قبل سعد".

واستدرك "لكن الثنائي تفاجأ بأن سعد أخرج من حقيبته العقد الجديد ووقع عليه على بياض وقال لهما لتفعلا ما يريد النادي إما بتجديد التعاقد بالمدة القديمة أو زيادة المدة واندهش عبد الحفيظ وأمير توفيق مما حدث".

وأتم تامر النحاس حديثه "الأهلي أعلن اليوم عن التجديد رسميا لكن تلك الواقعة حدثت منذ فترة وسعد وقع على بياض دون طلب أي شيء".

ويغيب سعد سمير عن الأهلي منذ فترة بسبب الإصابة بقطع في وتر أكيليس.

سعد سمير أصيب يوم 28 سبتمبر أمام بلاتينوم بقطع في وتر أكيليس، مما يعني غيابه لـ8 أشهر وانتهاء موسمه.

في نفس الفترة كان الأهلي يتعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الجديد من أفيش البرتغالي.

وكشف FilGoal.com في وقتٍ سابق عن حديث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعب واستئذانه في رفع اسمه من القائمة.

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