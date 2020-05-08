ريال مدريد يعلن إصابة لوكا يوفيتش بكسر في مفصل القدم

أعلن نادي ريال مدريد، إصابة لوكا يوفيتش المهاجم الصربي في صفوف الفريق، بكسر في مفصل القدم اليمنى.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لوكا يوفيتش تعرض للإصابة بالكسر أثناء تدريباته المنزلية حسب برنامج ريال مدريد.

وحسب ماركا، فإن اللاعب سيغيب عن التدريبات لعدة أسابيع بسبب تلك الإصابة.

لوكا يوفيتش انضم لريال مدريد بداية الموسم الجاري، قادما من فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني.

صاحب الـ22 عاما شارك في 24 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم هدفين وصنع اثنين آخرين.

ويتدرب لاعبو ريال مدريد من المنزل بسبب إجراءات العزل الصحي لتفادي تفشي فيروس كورونا في العالم.

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