ريال مدريد يعلن إصابة لوكا يوفيتش بكسر في مفصل القدم

الجمعة، 08 مايو 2020 - 17:16

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - ريال مدريد - أوساسونا

أعلن نادي ريال مدريد، إصابة لوكا يوفيتش المهاجم الصربي في صفوف الفريق، بكسر في مفصل القدم اليمنى.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لوكا يوفيتش تعرض للإصابة بالكسر أثناء تدريباته المنزلية حسب برنامج ريال مدريد.

وحسب ماركا، فإن اللاعب سيغيب عن التدريبات لعدة أسابيع بسبب تلك الإصابة.

لوكا يوفيتش انضم لريال مدريد بداية الموسم الجاري، قادما من فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني.

صاحب الـ22 عاما شارك في 24 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم هدفين وصنع اثنين آخرين.

ويتدرب لاعبو ريال مدريد من المنزل بسبب إجراءات العزل الصحي لتفادي تفشي فيروس كورونا في العالم.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

بادجي: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

بادجي يكشف نصيحة فايلر له

ديانج: أفهم السولية بنظرة

بادجي: لو أردت المال لذهبت للصين بدلا من الأهلي

بادجي: بدأت كمدافع ولعبت حارس مرمى

أجيري يكشف موعد استئناف الدوري الإسباني

لوكا يوفتيش ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
شاهد - ما فعله طارق حامد في رامز جلال 26 دقيقة | مصر
أبطال في الجول - رانيا علواني.. السمكة الذهبية والاعتزال المبكر أوقف الإنجازات 38 دقيقة | تقرير في الجول
أحمد سليمان يكشف كيف ضم ثلاثي اتحاد الشرطة لـ الزمالك.. وجلب أيمن حفني رغم التوقيع لـ الأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري
آس: إصابة ظهير أتليتكو مدريد بـ فيروس كورونا 45 دقيقة | أوروبا
"أفضل لاعب في العالم اسمه توماس كارلوفيتش".. وفاة أسطورة مدينة روزاريو بعد سرقة دراجته ساعة | أمريكا
تقرير تركي: ملطية سبور يرغب في التعاقد مع فرجاني ساسي ساعة | أوروبا
خلف أبواب مغلقة وبهدف لمهاجم يبلغ 41 عاما.. افتتاح الدوري الكوري الجنوبي 2 ساعة | آسيا
أحمد سليمان يبرر سبب ضم الحضري للمنتخب بعد سفره لسويسرا.. ورهان فاز به بسببه 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 3 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 4 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك
قد ينال إعجابك