وصول ساسي إلى القاهرة.. والمثلوثي يلحق به قريبا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 16:13

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي - الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

وصل فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك إلى القاهرة عائدا من بلاده تونس استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان ساسي قد غادر مصر إلى تونس خلال فترة جائحة فيروس كورونا وبعد غلق الطيران استمر في بلاده.

وتدرب فرجاني ساسي الفترة الماضية مع منتخب بلاده في تونس قبل أن يعود اليوم الأربعاء إلى مصر.

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وعلم FilGoal.com أن حمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي سيلحق بساسي قريبا في مصر ولم يصل اليوم.

ويأتي ذلك على عكس التقارير المنتشرة التي أشارت إلى قدوم المثلوثي رفقة ساسي إلى مصر اليوم.

وحسبما علم FilGoal.com أن اللاعب قد يأتي إلى مصر في القريب العاجل من أجل الانضمام إلى الزمالك بعد الاتفاق على كافة الشروط.

وجاري تحديد موعد لوصول اللاعب بالاتفاق مع الزمالك خلال الفترة المقبلة وقد يكن الأسبوع المقبل.

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