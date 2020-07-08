خبر في الجول.. الأهلي يبلغ محمد شريف برغبة فايلر في عودته

أبلغ الأهلي محمد شريف لاعبه المعار لإنبي برغبة ريني فايلر المدير الفني للفريق في الاعتماد عليه بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من شريف لـFilGoal.com: "تلقى شريف مؤخرا اتصالا هاتفيا من أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق أخبره فيه بإعجاب فايلر به".

وتابع "يتابع فايلر ما يقدمه شريف من أداء مميز وتألقه مع إنبي، ويود أن يكون له دورا داخل الأهلي بداية من الموسم الجديد".

ثم كشف "رحب شريف بما تم إبلاغه به، ويتطلع للعودة خاصة وأنه واثق في قدرته على إثبات وجوده رغم المنافسة الشرسة مع كتيبة النجوم الموجودة في نفس مركزه".

وشدد تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب على الأمر ذاته بالقول لـFilGoal.com:"هذا أمر معروف منذ أشهر، الأهلي يريد عودة اللاعب. سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق تواصل معه".

وأتم "بإذن الله يكون هدافا للدوري في الموسم الحالي، وينال اللقب مرة أخرى في الموسم المقبل مع الأهلي".

ويأتي محمد شريف ثانيا في ترتيب هدافي الموسم الجاري من الدوري الممتاز برصيد 9 أهداف خلف عبد الله السعيد نجم بيراميدز والذي أحرز 13 هدفا.

وكشف زكريا السيد رئيس إنبي أن الفريق يريد الإبقاء على مهاجمه محمد شريف، المعار من الأهلي، في الموسم المقبل. ( اقرأ التفاصيل )

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