خبر في الجول.. الأهلي يبلغ محمد شريف برغبة فايلر في عودته

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 16:22

كتب : أحمد الخولي

محمد شريف - إنبي - الزمالك

أبلغ الأهلي محمد شريف لاعبه المعار لإنبي برغبة ريني فايلر المدير الفني للفريق في الاعتماد عليه بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من شريف لـFilGoal.com: "تلقى شريف مؤخرا اتصالا هاتفيا من أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق أخبره فيه بإعجاب فايلر به".

وتابع "يتابع فايلر ما يقدمه شريف من أداء مميز وتألقه مع إنبي، ويود أن يكون له دورا داخل الأهلي بداية من الموسم الجديد".

أخبار متعلقة
وصول ساسي إلى القاهرة.. والمثلوثي يلحق به قريبا إنبي: نود استمرار محمد شريف.. قد يكون خارج حسابات الأهلي بعد صفقة طاهر محمد إصابة مهاجم الزمالك والعراق السابق بفيروس كورونا اختبر معلوماتك - في أية أعوام انضم هؤلاء إلى الأهلي أو الزمالك؟

ثم كشف "رحب شريف بما تم إبلاغه به، ويتطلع للعودة خاصة وأنه واثق في قدرته على إثبات وجوده رغم المنافسة الشرسة مع كتيبة النجوم الموجودة في نفس مركزه".

وشدد تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب على الأمر ذاته بالقول لـFilGoal.com:"هذا أمر معروف منذ أشهر، الأهلي يريد عودة اللاعب. سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق تواصل معه".

وأتم "بإذن الله يكون هدافا للدوري في الموسم الحالي، وينال اللقب مرة أخرى في الموسم المقبل مع الأهلي".

ويأتي محمد شريف ثانيا في ترتيب هدافي الموسم الجاري من الدوري الممتاز برصيد 9 أهداف خلف عبد الله السعيد نجم بيراميدز والذي أحرز 13 هدفا.

وكشف زكريا السيد رئيس إنبي أن الفريق يريد الإبقاء على مهاجمه محمد شريف، المعار من الأهلي، في الموسم المقبل. ( اقرأ التفاصيل )

طالع أيضا

الأهلي يجري المسحة الطبية الثالثة

في الجول يكشف ما جاء في خطاب فيفا لاتحاد الكرة

وكيل مروان محسن: فايلر يريد بقاء اللاعب

سلبية المسحة الثالثة لإنبي

مواعيد مباريات الأربعاء

فايلر يحضر مران الأهلي

الأهلي إنبي محمد شريف في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
من أجل ثلاثية تاريخية.. مدرب بايرن: نستهدف التتويج بدوري أبطال أوروبا 7 دقيقة | أوروبا
سولشاير: أستون فيلا يملك سلاحا ضمن الأقوى في الدوري 20 دقيقة | أوروبا
تقرير: النني غاب عن مران بشيكتاش بعد رفض طلبه 40 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول.. الأهلي يبلغ محمد شريف برغبة فايلر في عودته 40 دقيقة | الدوري المصري
وصول ساسي إلى القاهرة.. والمثلوثي يلحق به قريبا 49 دقيقة | مصر
مدرب أستون فيلا: نسعى لاقتناص أي نقاط أمام يونايتد الذي تحسن كثيرا ساعة | الدوري الإنجليزي
إنبي: نود استمرار محمد شريف.. قد يكون خارج حسابات الأهلي بعد صفقة طاهر محمد 2 ساعة | مصر
كلوب يوضح سبب عدم إشراك لالانا في المباريات المتبقية رغم جاهزيته 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يستأنف تدريباته بمعسكر مغلق ويجدد عقدي حازم إمام وعبد الله جمعة 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر" 4 فرانس فوتبول: ممثلو موليكا سخروا من العرض الفرنسي.. والأهلي يواصل المراقبة
قد ينال إعجابك