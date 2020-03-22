والد يوفيتش: فليذهب نجلي إلى السجن لو كان مذنبا

دافع ميلان يوفيتش، عن نجله لوكا لاعب ريال مدريد ومنتخب صربيا، بعد الانتقادات الإعلامية والرسمية التي طالته في الأيام الماضية.

لوكا يوفيتش النادي : ريال مدريد ريال مدريد

آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا، انتقدت اللاعب في تصريحات سابقة، لمخالفته الحظر المفروض على البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

ليرد الوالد مبررا مغادرته إسبانيا في مخالفة لتعليمات ريال مدريد: "لقد خضع لفحصين وجاءت عينته سلبية في المرتين، الأمر برمته سوء تفاهم، فهو لم يفهم أنه لا يمكنه مغادرة البلاد، لقد اعتقد أنه قادر على المغادرة طالما أن عيّنته سلبية".

وأضاف ميلان يوفيتش عبر موقع Pulsonline الصربي: "الآن يبدو في صورة مجرم، لو توجب أن يذهب إلى السجن، فليكن ذلك، أتفق تماما مع الرئيس ورئيسة الوزراء، فليُسجَن لو كان مذنبا، أساند هذا القرار فقط إن أخطأ".

واستدرك: "لكنه حضر إلى بيلجراد والتزم منزله، الصور التي انتشرت لاحتفاله تم التقاطها في إسبانيا قبل عدة أشهر، حتى صديقته صوفيا لا تستطيع مغادرة المنزل، لأنها حامل".

وشدد: "لوكا عاد إلى صربيا ليكون مع عائلته، لم يحضر من أجل عيد ميلاد صوفيا، لقد أراد قضاء هذا الوقت مع مواطنيه الصرب، ولذا فقد كان يحاول مساعدة الدولة ماديا وبأساليب أخرى. لوكا سيساعد الشعب الصربي وقد كنت على دراية بذلك قبل قدومه".

وأتم: "العائلة تدعم لوكا واختياره أيا يكن، عليهم انتقاده بشكل متحضر، لقد تم تضخيم بعض الأمور، ولوكا لم يفهم بعض الأمور بالشكل الأصح".

وعرفت صربيا إصابة 159 حالة بفيروس كورونا، وسجلت حالة وفاة واحدة.

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