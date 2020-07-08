إنبي: نود استمرار محمد شريف.. قد يكون خارج حسابات الأهلي بعد صفقة طاهر محمد

أوضح زكريا السيد رئيس إنبي أن الفريق يريد الإبقاء على مهاجمه محمد شريف، المعار من الأهلي، في الموسم المقبل.

محمد شريف النادي : إنبـي إنبـي

صرح السيد عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "محمد شريف أدى بشكل أكثر من رائع مع إنبي، واستعاد مستواه الذي كان عليه قبل الانضمام للأهلي".

وأضاف "لدينا رغبة حقيقية في استمرار محمد شريف لموسم آخر إذا لم يكن في حسابات الأهلي خاصة حسبما علمت أن صفقة انتقال طاهر محمد من المقاولون للأهلي على وشك الانتهاء".

وعن الاستعدادات الحالية للفريق البترولي، قال رئيس نادي إنبي:"لقد أسفرت المسحة الأولى والثانية عن 3 لاعبين مصابين بكورونا، بينما جاءت جميع نتائج المسحة الثالثة سلبية، مما يمنحنا مؤشرا إيجابيا للمرحلة القادمة".

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وأتم زكريا السيد تصريحاته "اللاعبون الثلاثة المصابون بحالة جيدة الآن، وسيشاركون في التدريبات قريبا، ونتبع كافة الإجراءات الاحترازية في التدريبات".

ويستعد إنبي لاستئناف الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

ويحتل إنبي المركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 25 نقطة.

ويأتي لاعبه محمد شريف ثانيا في ترتيب هدافي الموسم الحالي من البطولة برصيد 9 أهداف خلف عبد الله السعيد نجم بيراميدز والذي أحرز 13 هدفا.

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