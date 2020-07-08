مارتينو ينصح خيمينيز بالانتقال لـ مانشستر يونايتد بدلا من يوفنتوس

نصح تاتا مارتينو المدير الفني لمنتخب المكسيك، مهاجمه راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي بالانتقال لـ مانشستر يونايتد عوضا عن يوفنتوس.

الهداف المكسيكي ارتبط اسمه مؤخرا بالرحيل صوب السيدة العجوز حسب بعض التقارير (طالع التفاصيل).

تاتا مارتينو مدرب برشلونة السابق والمنتخب المكسيكي الحالي قال: "بالنظر للأمر من الخارج اليوم، لا أرى مهاجما متخصصا في المركز رقم 9 مثل راؤول في مانشستر يونايتد".

وأضاف عبر شبكة "ESPN": "هناك مهاجمين كُثر مثل ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال والشاب الذي يلعب حاليا كجناح أيمن ماسون جرينوود".

وأكمل "لكن منذ رحيل روميلو لوكاكو لا يوجد مهاجم رقم 9 مثل راؤول".

وأردف "في يوفنتوس سيتعرض للمشاكل من أجل المشاركة، لأنه سيشارك كريستيانو رونالدو المركز وقد يلعب بجواره، وهناك أيضا باولو ديبالا وجونزالو إيجوايين، ستكون المنافسة هناك أصعب".

المكسيكي البالغ 29 عاما انضم من بنفيكا للذئاب مقابل 41 مليون يورو الصيف الماضي، إذ سجل 22 هدفا وصنع 10 في 44 مباراة هذا الموسم.

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