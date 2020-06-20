تقرير: المقابل المادي يعيق يوفنتوس لضم خيمينيز

السبت، 20 يونيو 2020 - 18:42

كتب : FilGoal

راؤول خيمينيز - ولفرهامبتون - مانشستر سيتي

أبدى يوفنتوس الإيطالي اهتماما بخدمات المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي.

راؤول خيمينيز

النادي : ولفرهامبتون

يوفنتوس

ويسعى يوفنتوس لضم مهاجم ليحل بدلا من الأرجنتيني جونزالو إيجواين، إذ ارتبط اسم السيدة العجوز بالبولندي أركاديوش ميليك مهاجم نابولي (طالع التفاصيل).

ويطلب نابولي 50 مليون يورو من أجل التخلي عن مهاجمه الذي جلب منذ أيام قليلة لقب كأس إيطاليا على حساب البيانكونيري.

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ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن جورج مينديش وكيل المكسيكي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أيضا سيلعب دورا من أجل ضمه لملعب يوفنتوس ستيديوم.

ويطلب ولفرهامبتون 50-60 مليون يورو دون إدراج أسماء في الصفقة.

ويأمل يوفنتوس في إمكانية ضم المهاجم السابق لـ أتليتكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة من إلزامية الشراء أو إتمام صفقة تبادلية لتقليل المقابل المادي.

وأتم التقرير أن يوفنتوس يرى خيمينيز بديلا أرخص تكلفةً من مهاجم نابولي.

المكسيكي البالغ 29 عاما انضم من بنفيكا للذئاب مقابل 41 مليون يورو الصيف الماضي، إذ سجل 22 هدفا وصنع 10 في 44 مباراة هذا الموسم.

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