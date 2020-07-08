انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (5) - (0) نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة مانشستر سيتي أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء.

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نهاية المباراة

د. 91 جوووول الخاااامس، تمريرة رائعة من ديفيد سيلفا يسكنها رحيم سترلينج هدفا خامسا

د.66 جووووووول ركلة حرة مباشرة يسجلها ديفيد سيلفا ببراعة في شباك نيوكاسل.

د.59 جووووول هدف عكسي لصالح مانشستر سيتي، ارتباك في دفاع نيوكاسل ينتج عنه هدفا ثالثا بعدما ارتطمت الكرة في الثنائي فيديريكو فيرنانديز ومات ريتشي مدافعي كتيبة جيوش المدينة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.40 خطيييرة لسيتي، استخلاص رائع من المتميز ديفيد سيلفا على حافة منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى فريقه ومن ثم إلى فيل فودين داخل المنطق وغير مراقب ويسدد لكن حارس نيوكاسل يتصدى للكرة.

د. 21 جووووول ديفيد سيلفا يقطع الكرة ثم يمررها إلى فيل فودين المتألق ثم يمررها الأخير إلى دي بروين الذي ينقل الكرة بدوره من الطرف الأيسر إلى عمق المنطقة مع تفويت رائع للكرة من جابريل جيسوس يسكنها رياض محرز في شباك نيوكاسل.

د.10 جووووول تمريرة من فيل فودين ثم إلى ديفيد سيلفا وبلمسة واحدة يسجل جيسوس الهدف الأول

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

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