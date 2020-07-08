مدرب أستون فيلا: نسعى لاقتناص أي نقاط أمام يونايتد الذي تحسن كثيرا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 15:17

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - أستون فيلا - نيوكاسل يونايتد - الدوري الإنجليزي

يستهدف دين سميث المدير الفني لأستون فيلا الحصول على أي نقاط من مباراة مانشستر يونايتد الصعبة، تفيده في صراع النجاة من الهبوط.

ويحل يونايتد ضيفا على الفريق الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس بملعب فيلا بارك.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه "مانشستر يونايتد فريق جيد للغاية، لقد تحسنوا كثيرا، ولكن هناك الكثير من الروح الذي يجب أن ندخل بها بعد أدائنا في مباراة ليفربول".

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فريق يونايتد يتألق مؤخرا منذ عودة النشاط الكروي الشهر الماضي، إذ فاز على شيفيلد يونايتد ونورويتش سيتي وبرايتون وبورنموث بعد التعادل مع توتنام.

وأضاف مدرب أستون فيلا "نجحنا في الحصول على نقطة في أولد ترافورد بمباراة الدور الأول بفضل هدف جاك جيريليش الرائع، علينا أن نفعل ذلك مرة أخرى".

واستمر "مستويات أدائنا أفضل كثيرا، ولكننا لم نحصل على النقاط التي نشعر بأننا نستحقها".

أستون فيلا خسر أمام تشيلسي وولفرهامبتون وليفربول، وتعادل مع شيفيلد يونايتد ونيوكاسل يونايتد، منذ عودة المنافسات الشهر الماضي.

وأوضح سميث أن جيريليش وتيرون مينجز جاهزان للعب أمام يونايتد رغم الإصابات الخفيفة أمام ليفربول.

ويحاول الثنائي المصري مع فريقهما أستون فيلا البقاء في الدوري الإنجليزي للموسم المقبل، إذ يصارعان شبح الهبوط.

أستون فيلا حاليا يتواجد في المركز الـ18 من أصل 20 فريقا بالدوري الذي يهبط منه 3 فرق لدوري القسم الثاني.

الموقف الحالي في مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي كالأتي:-

المركز الـ15.. برايتون برصيد 36 نقطة

المركز الـ16.. وست هام برصيد 31 نقطة

المركز الـ17.. واتفورد برصيد 31 نقطة (لعب مباراة أكثر)

المركز الـ18.. أستون فيلا برصيد 27 نقطة

المركز الـ19.. بورنموث برصيد 27 نقطة

المركز الـ20.. نورويتش سيتي برصيد 21 نقطة (لعب مباراة أكثر)

إلى حد بعيد، ضمن برايتون البقاء في الدوري فالفريق يملك 36 نقطة مبتعدا عن ثلاثي المؤخرة بـ9 نقاط، مما يعني أن عدة هزائم وتعادلات في المباريات الـ5 المتبقية مع انتصارات متتالية للفرق المتأخرة عنه في الجدول ستعرضه لخطر الهبوط وهو أمر نادر الحدوث.

كما أن نورويتش سيتي يحتاج لمعجزة للبقاء، بالفوز في كل المباريات الأربعة، وخسارة باقي المنافسين لمعظم المباريات، وهو أمر نادر الحدوث أيضا.

بالنظر للموقف الحالي فإن أستون فيلا يصارع وست هام وواتفورد وبورنموث على اقتناص المركز الـ16 أو الـ17 لضمان البقاء.

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